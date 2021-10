Microsoft lance Windows 11.



Aujourd'hui marque une étape importante dans l'histoire de Windows. Alors que le jour devient le 5 octobre dans chaque fuseau horaire du monde, la disponibilité de Windows 11 commence par une mise à niveau gratuite sur les PC Windows 10 éligibles et sur les nouveaux PC préinstallés avec Windows 11 qui peuvent être achetés dès aujourd'hui. Windows est un moteur de l'innovation. Il s'agit d'une plateforme durable permettant à chacun d'entre nous de créer. Et c'est le foyer de plus d'un milliard de personnes qui leur permet de faire leur travail, de réaliser leurs rêves et de communiquer avec les gens qu'ils aiment.











Nous sommes ravis de lancer Windows 11 ; l'ensemble de l'expérience utilisateur vous rapproche de ce que vous aimez, vous donne les moyens de produire et vous inspire à créer. Windows 11 procure un sentiment de calme et d'ouverture. Il vous offre un endroit où vous vous sentez comme chez vous. Il est sécurisé et tout est conçu pour être centré sur vous. Pour comprendre pleinement la magie de Windows 11, vous devez le prendre en main. Les superbes graphismes, sons et animations de Windows 11, associés au matériel innovant et magnifique de nos partenaires et de Surface, offrent une expérience sans pareille.











Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour acheter un PC



Pour l'année prochaine et au-delà, que ce soit pour travailler, créer, se connecter, apprendre ou jouer, le PC continuera à jouer un rôle pertinent et durable dans nos vies.



Tout au long du mois de septembre, nous avons assisté à l'annonce de nouveaux appareils Windows 11 par nos partenaires ASUS, HP et Lenovo, ainsi que par l'équipe Surface. Acer, Dell, Samsung et d'autres partenaires lanceront également de nouveaux appareils Windows 11 prochainement. Chacun de nos partenaires est essentiel pour donner vie à Windows 11. Aucun autre écosystème n'a l'ampleur et la portée de l'écosystème Windows pour répondre aux besoins des gens, qu'il s'agisse de créateurs, de développeurs, d'étudiants et d'éducateurs, d'entreprises et de joueurs, à tous les prix et dans tous les formats.



Voici comment vous pouvez obtenir Windows 11 :



- Achetez un nouveau PC préinstallé avec Windows 11 sur le site Windows.com ou chez votre revendeur local.

- Achetez un PC Windows 10 éligible à la mise à niveau gratuite en vous rendant sur le site Windows.com ou chez votre revendeur local.

- Utilisez l'application PC Health Check pour vérifier si votre PC Windows 10 actuel est éligible à la mise à niveau gratuite.

- Nous sommes fiers de proposer Windows 11 sur le plus grand choix d'appareils, de facteurs de forme et de silicium de nos précieux partenaires Acer, AMD, ASUS, Dell, HP, Intel, Lenovo, Qualcomm, Samsung et Surface.



Vous rapprocher de ce que vous aimez



Windows 11 vous rapproche de ce que vous aimez et est conçu avec vous au centre



Du nouveau menu Démarrer et de la nouvelle barre des tâches à chaque son, police et icône que vous voyez, l'équipe a pensé à chaque pixel et détail pour vous offrir une expérience plus moderne, plus fraîche et plus belle. Avec Start au centre, vous avez un accès rapide au contenu et aux applications qui vous intéressent et, grâce à la puissance du cloud et de Microsoft 365 (vendu séparément), vous pouvez voir les fichiers récents sur lesquels vous avez travaillé, quel que soit l'appareil que vous utilisiez, même s'il s'agissait d'un appareil Android ou iOS.



Pour vous rapprocher du contenu et des informations qui vous intéressent, nous lançons Widgets, un nouveau flux personnalisé alimenté par l'IA et le Web. L'ouverture de votre flux personnalisé d'un clic ou d'un glissement vers la gauche est fluide et transparente, car Widgets glisse sur votre écran comme une feuille de verre. Qu'il s'agisse de jeter un coup d'œil à votre journée grâce aux intégrations du calendrier Outlook et de la liste des tâches, de prendre connaissance des derniers titres de la presse ou des prévisions météorologiques du lendemain, ou encore d'afficher vos photos souvenirs OneDrive préférées, les widgets mettent tout ce que vous aimez au bout de vos doigts.



Le Chat de Microsoft Teams est une nouvelle expérience qui vous aide à vous rapprocher des personnes qui vous sont chères. D'un simple clic, vous pouvez utiliser un compte personnel pour discuter, passer des appels vocaux ou vidéo avec vos amis, votre famille et d'autres contacts, quel que soit l'appareil ou la plateforme sur lesquels ils se trouvent - Windows, Mac, Android ou iOS. Microsoft Teams n'est pas seulement destiné aux personnes disposant d'appareils intelligents ; vos amis et votre famille peuvent se joindre à la conversation par SMS. De plus, vous pouvez ouvrir l'expérience complète de Microsoft Teams directement à partir de Chat pour donner vie à vos plans avec la planification d'événements, les sondages rapides, le partage de fichiers et plus encore.



Le nouveau Microsoft Store sur Windows vous rapproche de vos applications et divertissements préférés, le tout en un seul endroit. Le Microsoft Store sur Windows ne se contente pas de vous proposer plus d'applications que jamais ; nous facilitons également la recherche et la découverte de nouveaux contenus grâce à des histoires et des collections sélectionnées. De nouvelles applications sont disponibles dès aujourd'hui dans le Microsoft Store sur Windows, comme Canva, Disney+, Zoom, l'Epic Game Store et bien d'autres encore.



Renforcer votre productivité et inspirer votre créativité



Windows 11 propose de nouvelles expériences puissantes qui renforcent votre productivité et inspirent votre créativité.



Plus que jamais, nous sommes tous multitâches sur nos PC, qu'il s'agisse d'écrans multiples, d'onglets de navigateur ou d'édition de documents dans Word ou PowerPoint. Avec Windows 11, il est plus facile de se concentrer et de rester dans son flux de travail grâce aux agencements et groupes instantanés et aux bureaux.



Les dispositions et groupes instantanés offrent un moyen plus puissant de faire du multitâche et d'optimiser la surface de votre écran d'une manière qui est visuellement propre. Avec les nouvelles dispositions à trois colonnes pour les écrans plus grands, il n'a jamais été aussi facile d'avoir tout le contenu dont vous avez besoin à portée de main, parfaitement disposé.



Avec les Bureaux, vous pouvez créer des Bureaux individuels qui affichent différents ensembles d'applications pour vous aider à rester organisé et concentré, comme si vous créiez des espaces séparés dans votre maison, et vous pouvez même personnaliser chaque Bureau avec son propre nom et son propre fond d'écran.



L'accessibilité a été prise en compte dès le début du développement de Windows 11, avec des revues de conception inclusives des nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités remaniées. Nous sommes fiers que Windows 11 soit la version la plus inclusive de Windows, conçue avec et pour les personnes handicapées. Windows 11 offre des technologies d'assistance familières comme Narrator, Magnifier, Closed Captions et Windows Speech Recognition pour aider les personnes handicapées.



Nous avons amélioré l'expérience du toucher dans Windows 11 lorsque vous utilisez une tablette sans clavier. Vous verrez plus d'espace entre les icônes de la barre des tâches, les cibles tactiles seront plus grandes et des indices visuels subtils faciliteront le redimensionnement et le déplacement des fenêtres, ainsi que l'ajout de gestes. Nous avons également activé l'haptique avec Windows 11 pour rendre l'utilisation de votre stylet encore plus immersive, en vous permettant d'entendre et de sentir les vibrations lorsque vous cliquez pour modifier ou dessiner. La Surface Slim Pen 2 (vendu séparément) est un excellent exemple de l'haptique en action.



Avec le temps que nous passons tous sur nos PC, il arrive que vous souhaitiez taper sur votre PC avec votre voix. Nous sommes ravis de vous présenter les nouvelles améliorations apportées à la saisie vocale dans Windows 11. Désormais, avec la saisie vocale, votre PC reconnaît ce que vous dites et ponctue même automatiquement les phrases pour vous.



Pour les développeurs, Windows 11 offre de nouveaux outils et ressources



Avec Windows 11, nous nous sommes efforcés de faire de Windows une plate-forme plus ouverte. Nous avons réfléchi au processus de développement et aux outils et capacités dont vous avez besoin pour créer des applications étonnantes. Nous avons conçu Windows 11 en pensant aux développeurs. Vous pouvez créer et construire des applications en utilisant les outils, les cadres et les langages que vous connaissez et aimez. Nous accueillons également toutes vos applications et nous nous efforcerons de faire en sorte qu'elles se sentent chez elles sur Windows.



Windows 11 est conçu pour les jeux



Windows 11 a été conçu pour les jeux, avec de nouvelles fonctionnalités innovantes qui peuvent faire passer votre expérience de jeu sur PC au niveau supérieur. Si votre PC est équipé d'un écran HDR, la fonction Auto HDR mettra automatiquement à niveau plus de 1 000 jeux DirectX 11 et DirectX 12 en gamme dynamique élevée, ce qui permettra d'obtenir une gamme de couleurs et de luminosité beaucoup plus étendue. Nous pensons également que le choix du joueur est important, c'est pourquoi Windows 11 offre la possibilité d'activer ou de désactiver Auto HDR pour chaque jeu.



Windows 11 prend également en charge DirectStorage, une fonction que nous avons introduite pour la première fois sur les consoles Xbox Series X et Xbox Series S. Lorsqu'elle est associée à une carte NVMe, cette carte peut être utilisée pour le stockage de données. Associés à un lecteur à état solide NVMe et à un GPU DirectX 12, les jeux qui mettent en œuvre DirectStorage peuvent bénéficier de temps de chargement réduits et rendre des mondes de jeu plus détaillés et plus étendus.



Windows 11 comprend également l'application Xbox intégrée. Grâce à l'application Xbox, vous pouvez parcourir, télécharger et jouer à plus de 100 jeux PC de haute qualité avec Game Pass pour PC (abonnement vendu séparément). Et ce mois d'octobre marque le coup d'envoi des trois plus gros mois de l'histoire de la Xbox avec des lancements de jeux incroyables, notamment Age of Empires IV le 28 octobre, Forza Horizon 5 le 9 novembre et Halo Infinite le 8 décembre. Ces trois jeux seront disponibles dès le premier jour pour les membres Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass pour PC. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent également jouer à plus de 100 jeux de la console Xbox sur leur PC sans avoir à attendre un téléchargement, grâce à la puissance du Xbox Cloud Gaming (Beta) avec l'application Xbox.



Permettre la mise en place de la main-d'œuvre et des salles de classe hybrides de demain



Windows 11 est le système d'exploitation pour le travail et l'apprentissage hybrides. Grâce à l'accélération rapide de la transformation numérique à laquelle nous avons assisté au cours des 19 derniers mois, il est essentiel pour les organisations d'aujourd'hui d'être résilientes et flexibles. Avec le passage au travail hybride, où le travail est en constante évolution, nous comprenons l'importance d'un système d'exploitation qui est flexible, cohérent, sécurisé et qui fonctionne comme vous travaillez. C'est pourquoi Windows 11 est construit sur la base cohérente, compatible et familière de Windows 10 qui est facile à gérer pour les TI. Dès aujourd'hui, les entreprises peuvent commencer à migrer vers Windows 11 sur des PC puissants et via le cloud avec Windows 365 ou Azure Virtual Desktop.



Windows 11 est conçu pour la protection de la puce dans le nuage



Alors que nous poursuivons notre voyage, les commentaires de nos clients et de l'industrie sont très importants pour nous aider à façonner un Windows que nos clients aiment. À cette fin, nous avons mené une enquête auprès des décideurs en matière de sécurité aux États-Unis, issus de différents secteurs d'activité, et nous avons constaté que 75 % des décideurs en matière de sécurité, VP et plus, estiment que le passage au travail hybride rend leur organisation plus vulnérable aux menaces de sécurité. L'année dernière, il a été prouvé que la sécurité doit être intégrée à partir du matériel, de la puce jusqu'au cloud. En fait, 80 % des personnes interrogées estiment que les logiciels seuls ne constituent pas une protection suffisante contre les menaces émergentes. Windows 11 a été conçu en tenant compte de la sécurité afin de relever les défis auxquels nous serons confrontés dans ce nouvel environnement de travail et au-delà.



Une nouvelle ère pour le PC commence aujourd'hui



Nous sommes reconnaissants à l'ensemble de notre écosystème de partenaires qui ont joué un rôle important en nous aidant à nous préparer à mettre Windows 11 entre les mains de nos clients du monde entier. Qu'il s'agisse des OEM et des partenaires d'applications, du silicium, de la vente au détail ou de nos Windows Insiders, un lancement de cette envergure mondiale ne pourrait être réalisé sans eux.



Au nom de toute l'équipe, nous sommes ravis de vous présenter Windows 11, le Windows qui vous rapproche de ce que vous aimez.



Nous sommes impatients de voir les rêves et les idées que vous allez donner vie à Windows 11. Ce n'est que le début.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



