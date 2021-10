Acer lance l'ordinateur portable Aspire Vero axé sur le développement durable.



Aujourd'hui, Acer America a annoncé que l'ordinateur portable Aspire Vero, son premier produit axé sur le développement durable, sera disponible demain en Amérique du Nord et qu'il s'agit de l'un des premiers produits Acer fonctionnant sous Windows 11. Fabriqué à partir de matériaux recyclés, l'Aspire Vero répond à la mission Earthion d'Acer, qui consiste à offrir des produits qui soutiennent un avenir durable. Le nouvel ordinateur portable s'associe parfaitement à Windows 11, qui est conçu pour rapprocher les gens de ce qu'ils aiment en renforçant leur productivité et en inspirant leur créativité.



















Conçu pour s'aligner sur les valeurs fondamentales des consommateurs soucieux de l'environnement et certifié EPEAT Argent, l'Aspire Vero répond à une liste importante de critères environnementaux et socialement responsables, notamment la gestion des substances, la sélection des matériaux, la longévité du produit, la consommation d'énergie, l'emballage, l'empreinte carbone et les performances environnementales et la responsabilité sociale des entreprises.



Il est fabriqué à partir de 30 % de plastique PCR pour le châssis, ce qui permet d'économiser environ 21 % d'émissions de CO2, et de 50 % de PCR pour les capuchons de clavier afin de réduire la pollution due à la production de plastique vierge et aux déchets des décharges. En outre, aucune peinture n'est utilisée sur la surface du châssis. Le nouveau logiciel VeroSense d'Acer offre aux utilisateurs la possibilité de sélectionner un mode d'utilisation optimisé pour l'efficacité énergétique et l'autonomie de la batterie.



L'emballage 100 % recyclable de l'Aspire Vero lui a valu un prix Red Dot 2021 pour le design de marque et de communication. La sacoche de protection de l'ordinateur portable et le clavier sont composés de plastique 100 % recyclé et la boîte en carton de protection comprend jusqu'à 85 % de matériaux recyclés. En outre, Acer coopère avec les fournisseurs pour encourager le remplacement de tous les sacs en plastique par des pochettes de protection des adaptateurs en papier. Acer a même conçu les restes de la boîte pour qu'ils se plient en un support d'ordinateur stable avec de multiples angles et options personnalisables pour une utilisation quotidienne.



Avec son look unique et éco-iconique, l'Aspire Vero dissipe le mythe selon lequel les conceptions écologiques sont forcément ennuyeuses. L'Aspire Vero arbore un look unique et écologique avec un revêtement gris neutre et des points de pigmentation jaunes. La conception du clavier est destinée à renforcer les idéaux écologiques, les touches R et E se détachant en jaune sur la base des concepts (Review, Rethink, Recycle and Reduce).



Il est maintenu par des vis standardisées facilement accessibles, ce qui simplifie le processus de démontage en cas de mise à niveau ou de réparation du matériel. De plus, des autocollants portant des mentions écologiques et fabriqués à partir de 85 % de papier recyclé sont fournis avec l'ordinateur portable. Les clients peuvent les appliquer pour un look encore plus personnalisé.



Derrière l'esthétique attrayante de l'Aspire Vero se cachent des caractéristiques impressionnantes. Le dernier processeur Intel Core i7 de 11e génération et la carte graphique Intel Iris Xe lui permettent d'effectuer des tâches de productivité quotidiennes et plus encore, tandis que le stockage SSD M.2 de 512 Go offre un espace suffisant pour stocker de la musique, des films et des fichiers.



L'écran IPS FHD de 15,6 pouces offre des images claires, tandis que la suppression du bruit par l'IA garantit la clarté des appels vidéo. L'ordinateur portable est également équipé de la technologie Intel Wi-Fi 6 (Gig+), d'un port USB Type-C, de deux ports USB 3.2 et d'un port HDMI 2.0 pour la sortie vidéo.



Disponibilité et Prix



L'Aspire Vero est disponible en Amérique du Nord dès demain avec un processeur Intel Core i7 de 11e génération, 16 Go de mémoire DDR4 et 512 Go de SSD pour 899.99 Dollars. L'Aspire Vero équipé d'un processeur Intel Core i5 de 11e génération, de 8 Go de mémoire DDR4 et d'un SSD de 256 Go sera disponible plus tard dans le mois pour 699.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP