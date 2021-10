QNAP lance officiellement le logiciel QTS 5.0 pour les NAS.



QNAP Systems, Inc. (QNAP) a officiellement publié aujourd'hui le système d'exploitation QTS 5.0, qui comprend un noyau Linux mis à jour (5.10), une sécurité améliorée, la prise en charge du VPN WireGuard et des performances accrues du cache SSD NVMe. Une nouvelle application (QuFTP) est disponible pour répondre aux besoins de transfert de fichiers personnels et professionnels. À partir de QTS 5.0, exFAT est également pris en charge de manière native et gratuite sur les NAS QNAP basés sur x86, ce qui permet aux utilisateurs de transférer plus rapidement les fichiers volumineux et de bénéficier d'une expérience d'édition multimédia plus fluide.







"Avec le nouveau noyau Linux 5.10 offrant une meilleure prise en charge matérielle, ainsi que des avancées en matière de sécurité, QTS 5.0 démontre d'excellentes capacités pour les NAS de QNAP à exploiter les dernières technologies et à protéger les actifs numériques", a déclaré Tony Lu, chef de produit de QNAP, ajoutant "Outre la mise à jour automatique des applications, QTS 5.0 comprend des paramètres de sécurité plus complets, des notifications et des applications connexes pour aider à garder les NAS à jour et prêts à faire face à des environnements et des conditions changeants".



Principales nouvelles applications et fonctionnalités de QTS 5.0



Prise en charge gratuite d'exFAT pour les NAS basés sur x86 :



exFAT est un système de fichiers qui prend en charge des fichiers allant jusqu'à 16EB et est optimisé pour le stockage flash (comme les cartes SD et les périphériques USB) - ce qui permet d'accélérer le transfert et le partage de fichiers multimédia volumineux.



Prise en charge de TeamViewer :



En installant l'application TeamViewer QNAP NAS, les utilisateurs peuvent gérer et se connecter à distance à tous leurs périphériques NAS QNAP à partir d'un PC Windows, offrant ainsi une solution d'accès à distance sécurisée sans nécessiter de paramètres VPN complexes.



Interface utilisateur optimisée :



Comprend une navigation plus fluide, un design visuel confortable, un tableau d'affichage pour simplifier la première installation du NAS, et une barre de recherche dans le menu principal pour trouver rapidement les applications.



Sécurité accrue :



Prend en charge TLS 1.3, met automatiquement à jour QTS et les applications, et fournit des clés SSH pour l'authentification afin de sécuriser l'accès au NAS.



Prise en charge de WireGuard VPN :



Le nouveau QVPN 3.0 intègre le VPN WireGuard, léger et fiable, offrant aux utilisateurs une connectivité sécurisée et une interface facile à utiliser.



Performances accrues du cache NVMe SSD :



Le nouveau noyau améliore les performances et l'utilisation des SSD NVMe. Lorsque l'accélération du cache est activée, le stockage SSD peut être utilisé plus efficacement tout en déchargeant les ressources mémoire.



DA Drive Analyzer avec des diagnostics alimentés par l'IA :



Le DA Drive Analyzer s'appuie sur l'IA basée sur le cloud pour prédire la durée de vie prévue des disques, aidant ainsi les utilisateurs à planifier le remplacement éventuel des disques afin de se protéger contre d'éventuels temps d'arrêt imprévus et pertes de données.



Reconnaissance d'image améliorée avec Edge TPU :



En exploitant Edge TPU pour QNAP AI Core (le moteur d'IA pour la reconnaissance d'images), QuMagie peut effectuer une reconnaissance plus rapide des visages et des objets, tandis que QVR Face renforce l'analyse vidéo en temps réel pour une reconnaissance faciale instantanée.



QuFTP assure le transfert sécurisé de fichiers :



Le NAS de QNAP peut servir de serveur FTP avec une connexion SSL/TLS cryptée, le contrôle de la bande passante QoS, la définition de limitations de transfert FTP ou de limitations de vitesse pour les utilisateurs et les groupes. QuFTP prend également en charge les clients FTP.



TECHPOWERUP