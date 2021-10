Western Digital annonce le SSD WD Blue SN570 NVMe.



Western Digital a lancé une nouvelle solution pour la communauté croissante des créateurs du monde entier : le WD Blue SN570 NVMe SSD. Ce nouveau disque flash interne est une solution puissante pour mettre à niveau les PC actuels ou optimiser une construction personnalisée. Le WD Blue SN570 NVMe SSD est essentiellement une version sans DRAM du WD_Black SN750 NVMe SSD, ce qui le rend un peu plus abordable.







Chaque achat d'un SSD WD Blue SN570 NVMe est accompagné d'un abonnement d'un mois à Adobe Creative Cloud, offrant un accès à certaines des meilleures applications et services créatifs au monde, tels qu'Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere Pro et InDesign. Disponible dans les pays où l'abonnement individuel à Adobe Creative Cloud est proposé.



Comparaison :



- WD Blue SN570 NVMe SSD 1 To,

- Interface : PCIe Gen3 x4,

- Performances de lecture séquentielle : 3500 Mo/s,

- Performances en écriture séquentielle : 3000 Mo/s,

- Endurance (TBW) : 600.



- WD Blue SN550 NVMe SSD 1 To,

- Interface : PCIe Gen3 x4,

- Performances en lecture séquentielle : 2400 Mo/s,

- Performances en écriture séquentielle : 1950 Mo/s,

- Endurance (TBW) : 600.



- WD_BLACK SN750 NVMe SSD 1 To,

- Interface : PCIe Gen3 x4,

- Performances en lecture séquentielle : 3430 Mo/s,

- Performances en écriture séquentielle : 3000 Mo/s,

- Endurance (TBW) : 600.



Disponibilité et Prix



Le WD Blue SN570 NVMe SSD bénéficie d'une garantie de 5 ans ou jusqu'à la limite d'endurance maximale (TBW), selon la première éventualité. Le WD Blue SN570 NVMe SSD est disponible dans les capacités de 250 Go, 500 Go et 1 To pour 53.99 Dollars, 57.99 Dollars et 109.99 Dollars, respectivement.



Le WD Blue SN750 NVMe SSD sera bientôt disponible sur la boutique Western Digital.



VORTEZ