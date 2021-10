ASUS ajoute des moniteurs de couleur blanche à l'écran LCD IPS WQHD de 27 pouces "ROG Strix XG279Q-W".



En plus des variantes noires, une variante de couleur blanche a été introduite pour l'écran à cristaux liquides de jeu WQHD de 27 pouces " ROG Strix XG279Q " d'ASUS, qui utilise le panneau Fast IPS, dont la vitesse de réponse est quatre fois plus rapide que celle du panneau IPS standard.















Malgré le fait qu'il ait une résolution WQHD, il peut supporter des taux de rafraîchissement rapides allant jusqu'à 170Hz. La fonction "ELMB Sync" est également incluse, ce qui vous permet de profiter du jeu avec des visuels nets et sans ghosting ou tearing en utilisant les technologies NVIDIA G-Sync Compatible et Adaptive Sync.



Les principaux paramètres sont les suivants : temps de réponse de 1 ms (GtoG), luminosité de 400 cd/m2, rapport de contraste de 1 000:1, angle de vision horizontal/vertical de 178°, couleurs d'affichage de 16,7 millions de couleurs, gamme de couleurs DCI-P3 95 %/sRGB 130 %, et angle de vision horizontal/vertical de 178°. Il couvre un large éventail de sujets et possède une gamme dynamique élevée compatible avec HDR10. L'interface comporte plusieurs ports HDMI2.0x2, DisplayPort1.2x1, hub x2 USB3.0 et autres, ainsi qu'un haut-parleur stéréo 2Wx2 intégré.



Le support a une plage d'inclinaison de -5 à 20 degrés, une plage de pivotement de -40 à 40 degrés, une plage de pivotement de 0 à 90 degrés et une plage de hauteur de 0 à 120 degrés. Le support VESA a un pas de 100x100mm, des dimensions externes de 611 mm par 270 mm par 422-542 mm et un poids de 7 kg. Ses dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 611 mm, profondeur 270 mm, hauteur 422-542 mm.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D