AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 20.10.1 bêta.



AMD a publié la dernière version des pilotes Radeon Software Adrenalin. La version 20.10.1 beta est livrée avec une optimisation pour le système d'exploitation Windows 11.







Les optimisations spécifiques aux jeux comprennent "Far Cry 6", où il affiche des gains de performance de 10% par rapport au pilote précédent.







Ainsi que pour le jeu : "Battlefield 2042 Open Bêta,".







Et enfin pour le jeu "Naraka : Bladepoint".







Ainsi qu'une augmentation des performances de 12 % pour "Player Unknown's Battlegrounds" avec DirectX 12 en 4K avec les paramètres Ultra.



Support pour :



- Système d'exploitation Microsoft Windows 11.

- Far Cry 6.

- Jusqu'à 10% d'augmentation des performances dans Far Cry 6 @ 1080p Ultra Settings avec raytracing activé, en utilisant le logiciel Radeon Adrenalin 21.10.1 sur la carte graphique Radeon RX 6700 XT de 12 Go, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 21.9.2.RS-412.

- Jusqu'à 12 % d'augmentation des performances dans Far Cry 6 @ 4K Medium Settings, avec le logiciel Radeon Adrenalin 21.10.1 sur la carte graphique Radeon RX 6800 XT de 16 Go, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 21.9.2.RS-413.

- Jusqu'à 13% d'augmentation des performances dans Far Cry 6 @ 1440p Medium Settings avec raytracing activé, en utilisant le logiciel Radeon Adrenalin 21.10.1 sur la carte graphique Radeon RX 6600 XT de 8 Go, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 21.9.2.RS-414.

- Battlefield 2042 (bêta ouverte).

- Naraka : Bladepoint.

- PlayerUnknown's Battlegrounds.

- DirectX 12 : Jusqu'à 11% d'augmentation des performances dans PlayerUnknown's Battlegrounds @ 4K Ultra Settings avec DX12, en utilisant le logiciel Radeon Adrenalin 21.10.1 sur la carte graphique Radeon RX 6800 XT de 16 Go, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 21.9.2.RS-415.



Problèmes corrigés



Jouer à Horizon Zero Dawn pendant une période prolongée peut entraîner des interruptions du pilote ou un crash du jeu sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6700 XT.

Certains produits graphiques AMD, tels que la Radeon RX 500 Series Graphics, peuvent subir des interruptions du pilote lorsqu'ils jouent à un jeu et diffusent une vidéo simultanément.

Certains utilisateurs peuvent constater des valeurs élevées de vitesse d'horloge de la mémoire au ralenti lorsque deux moniteurs ou plus sont connectés à leur système.

Certains produits graphiques AMD, tels que la Radeon RX 6700 XT, peuvent subir des interruptions du pilote pendant le jeu The Medium.

En cas de charge complète du GPU, le logiciel Radeon peut afficher à tort des valeurs de consommation d'énergie du GPU supérieures à la réalité.

Lors de l'utilisation de Wreckfest ou d'Arma 3, une corruption de l'image peut se produire lors de l'affichage du feuillage.



