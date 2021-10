La série AMD Ryzen Threadripper 5000 reportée à 2022 ?



Le lancement des prochains processeurs de station de travail Threadripper WX et Ryzen Threadripper 5000 d'AMD, destinés aux ordinateurs de bureau haut de gamme (HEDT), aurait été reporté à 2022, selon Greymon55, une source fiable de fuites chez AMD. Sous le nom de code " Chagall ", ces processeurs sont compatibles avec les cartes mères sTRX4 et sWRX8 existantes, basées respectivement sur les chipsets AMD TRX40 et AMD WRX80. Ce qui est nouveau, c'est la microarchitecture "Zen 3".







Il reste à voir si ce retard est le résultat d'une décision de dernière minute d'AMD d'opter pour le nouveau CCD " Zen 3 " qui est doté de la technologie de cache vertical 3D, plutôt que le CCD " Zen 3 " conventionnel ; ou une autre raison. Un lancement en 2022 signifierait que la série Threadripper 5000 sera lancée à peu près au moment où Intel disposera de plateformes de bureau dotées de mémoire DDR5 et de PCI-Express Gen 5.



Les puces Threadripper 5000 dotées d'une mémoire DDR4 à quatre canaux (quatre canaux de 64 bits de large) offriront une bande passante comparable à celle des systèmes "Alder Lake" dotés d'une mémoire DDR5 overclockée (quatre canaux de 40 bits de large). AMD devrait donner la priorité à son prochain "gros" socket pour le segment des entreprises avec EPYC "Genoa", car la société pourrait se retrouver aux prises avec les processeurs Xeon "Sapphire Rapids" qui sont équipés d'E/S de nouvelle génération.



VIDEOCARDZ