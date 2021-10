Entrez dans le monde fantastique de Genshin Impact avec Razer.



Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs (Hong Kong Stock Code : 1337), a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec le développeur et éditeur mondial de divertissement interactif miHoYo pour son titre free-to-play primé, Genshin Impact. Dans le cadre de ce partenariat, Razer et miHoYo vont immerger davantage les joueurs dans le jeu de rôle et d'action en monde ouvert grâce à des périphériques sous licence co-marqués, à l'intégration de Razer Chroma RGB et à une assistance produit telle qu'un profil de jeu THX personnalisé pour améliorer l'expérience de jeu.























" Le monde magnifique de Genshin Impact a encapsulé de nombreux fans dans le monde entier et les possibilités sont illimitées ", a déclaré Justin Cooney, directeur des partenariats mondiaux chez Razer. "Grâce à ce partenariat, Razer apportera son expertise pour approfondir l'expérience immersive du joueur grâce à son matériel, ses logiciels et ses services primés, et donnera vie à l'aventure."



"Avec un large public à travers le monde, miHoYo est ravi de travailler avec le géant du jeu, Razer", a déclaré Yu Ling, directeur commercial outre-mer de miHoYo. "Nous sommes impatients de ravir les fans de Genshin Impact en collaborant avec Razer pour développer notre monde fantastique."



Plongez dans le monde ouvert avec Razer



En collaboration avec miHoYo, Razer a développé du matériel de jeu cobrandé. Les fans peuvent s'attendre à voir des dessins sur le thème de Genshin Impact sur les produits primés de Razer, notamment la souris de jeu Razer DeathAdder V2 Pro, la chaise de jeu ergonomique Razer Iskur X et le tapis de souris de jeu Razer Goliathus Speed. Pour marquer davantage ce partenariat, chaque produit co-brandé est accompagné d'un code bonus que les fans peuvent utiliser pour obtenir des récompenses en jeu.



Pour l'ultime station de jeu Genshin Impact, les designs Genshin Impact seront bientôt disponibles sur Razer Customs, un service en ligne de Razer.com qui offre des designs de partenaires officiels pour une gamme de matériel Razer. Razer Customs permet aux joueurs de personnaliser et de modifier leur matériel, y compris les souris, les étuis de téléphone et les tapis de souris, pour qu'il leur appartienne vraiment.



Pour renforcer l'immersion, Razer propose également un profil de jeu THX personnalisé via l'application THX Spatial Audio. Ce profil est disponible sur PC et est compatible avec tous les casques de jeu pour Genshin Impact. L'application THX Spatial Audio permet d'obtenir un son surround 7.1 de pointe avec une précision de positionnement extrême et une acoustique réaliste qui reflète fidèlement l'environnement du jeu.



Genshin Impact est sorti en septembre 2020 en grande pompe. Ce titre de jeu très populaire a remporté de nombreux prix, notamment le prix du meilleur jeu de l'année 2020 sur l'App Store, le prix du meilleur jeu de l'année 2020 sur Google Play et le prix du public des Tokyo Game Show Media Awards 2020. Le titre de jeu a ensuite été intégré à la plateforme Razer Gold et Silver en décembre 2020.



Pour plus d'informations sur le partenariat entre miHoYo et Razer, veuillez consulter ICI (Global) ou ICI (Chine).



