Backblaze répertorie les taux de défaillance des SSD, ils meurent plus vite que les disques durs en termes de durée de vie.



Le stockage en nuage Backblaze publie occasionnellement des données sur son support de stockage, fournissant des faits fascinants sur les disques durs utilisés. Les disques SSD ont récemment été ajoutés. L'entreprise signale maintenant que les SSD tombent en panne au même rythme que les disques durs, en particulier dans les mesures de durée de vie.



Backblaze - Dans nos premiers serveurs de stockage, nous utilisions des disques durs comme lecteurs de démarrage, car ils étaient peu coûteux et remplissaient leur fonction. Cela a duré jusqu'au milieu de l'année 2018, lorsque nous avons pu acheter des disques SSD de 200 Go pour environ 50 $, ce qui était notre prix maximal pour les lecteurs de démarrage pour chaque serveur de stockage.



Il s'agissait d'une expérience, mais les choses ont si bien fonctionné qu'à partir de la mi-2018, nous sommes passés à l'utilisation exclusive de SSD dans les nouveaux serveurs de stockage et avons remplacé les lecteurs de démarrage HDD défaillants par des SSD également.



Nous avons donc deux groupes de disques, les disques SSD et les disques durs, qui remplissent les mêmes fonctions, ont la même charge de travail et fonctionnent dans le même environnement au fil du temps. Nous avons donc naturellement décidé de comparer les taux de défaillance des disques d'amorçage SSD et HDD. Vous trouverez ci-dessous les taux de défaillance à vie pour chaque cohorte au deuxième trimestre 2021.







C'est fini, les SSD gagnent. Il est temps de transformer vos disques durs en serre-livres et en butoirs de porte et d'acheter des disques SSD. Cependant, avant de commencer à jouer aux dominos avec vos disques durs, il faut prendre en compte quelques éléments qui vont au-delà de la valeur faciale du tableau ci-dessus : l'âge moyen et le nombre de jours de fonctionnement.



L'âge moyen des disques SSD est de 14,2 mois, et l'âge moyen des disques durs est de 52,4 mois.

Les disques SSD les plus anciens ont environ 33 mois et les disques HDD les plus jeunes ont 27 mois.



En fait, les échéances pour l'âge moyen des disques SSD et des disques durs ne se chevauchent pas beaucoup. Les disques durs ont, en moyenne, plus de trois ans de plus que les disques SSD. Cela place chaque cohorte à des points très différents de leur cycle de vie. Si vous adhérez à l'idée que les disques tombent plus souvent en panne avec l'âge, vous devriez peut-être retarder un peu la destruction de vos disques durs.



D'ailleurs, nous publierons dans quelques semaines un article sur l'adéquation entre les taux de défaillance des disques et la courbe de la baignoire ; ALERTE SPOILER : les vieux disques tombent souvent en panne. L'autre facteur que nous avons répertorié est le nombre de jours d'utilisation, c'est-à-dire le nombre de jours pendant lesquels tous les disques de chaque cohorte ont été en service sans tomber en panne. La grande disparité des jours d'utilisation entraîne une grande différence dans les intervalles de confiance des deux cohortes, car le nombre d'observations (c'est-à-dire les jours d'utilisation) varie considérablement.



Pour créer une comparaison plus précise, nous pouvons essayer de contrôler l'âge moyen et les jours de conduite dans notre analyse. Pour ce faire, nous pouvons faire remonter la cohorte des HDD dans le temps dans nos dossiers pour voir où l'âge moyen et les jours de conduite sont similaires à ceux des SDD du deuxième trimestre 2021. Cela nous permettrait de comparer chaque cohorte au même moment de leur cycle de vie. En revenant en arrière sur les DDL, nous constatons qu'en utilisant les données des DDL du T4 2016, nous avons pu créer la comparaison suivante.







Soudain, la différence de taux de défaillance annualisé (AFR) entre les disques SSD et les disques durs n'est plus si importante. En fait, chaque type de disque se situe dans la fenêtre de l'intervalle de confiance à 95 % de l'autre. Cette fenêtre est assez large (plus ou moins 0,5 %) en raison du nombre relativement faible de jours de fonctionnement des disques.

Où cela nous mène-t-il ? Nous avons quelques preuves que lorsque les deux types de disques sont jeunes (14 mois en moyenne dans ce cas), les disques SSD tombent moins souvent en panne, mais pas de beaucoup. Mais vous n'achetez pas un disque pour qu'il dure 14 mois, vous voulez qu'il dure des années. Que savons-nous à ce sujet ?

Taux de défaillance dans le temps



Nous disposons de données pour les disques d'amorçage HDD qui remontent à 2013 et pour les disques d'amorçage SSD qui remontent à 2018. Le graphique ci-dessous représente le taux de défaillance à vie pour chaque type de disque jusqu'au deuxième trimestre 2021.







Comme le montre le graphique, à partir de 2018, le taux de défaillance des disques d'amorçage s'est accéléré. Cela s'est poursuivi en 2019 et 2020 avant de se stabiliser en 2021 (jusqu'à présent). Pour dire l'évidence, plus l'âge du parc de lecteurs de démarrage HDD augmente, plus le taux de défaillance augmente.



Un point intéressant est la similitude des deux courbes à travers leurs quatre premiers points de données. Pour la cohorte des disques durs, c'est à la cinquième année (2018) que l'accélération du taux de défaillance a commencé. Le même sort attend-il nos disques SSD à mesure qu'ils vieillissent ? Bien que nous puissions nous attendre à une certaine augmentation du taux de défaillance à mesure que les SSD vieillissent, sera-t-elle aussi spectaculaire que pour les disques durs ?



L'heure de la décision : SSD ou disque dur



Où en sommes-nous dans notre choix d'acheter un SSD ou un disque dur ? Compte tenu de ce que nous savons à ce jour, l'utilisation du taux de défaillance comme facteur de décision est discutable. Une fois que nous avons contrôlé l'âge et le nombre de jours de fonctionnement du disque, les deux types de disques sont similaires et la différence n'est certainement pas suffisante pour justifier le coût supplémentaire de l'achat d'un disque SSD par rapport à un disque dur. À ce stade, il est préférable de décider en fonction d'autres facteurs : coût, vitesse requise, électricité, exigences en matière de facteur de forme, etc. Au cours des deux prochaines années, lorsque nous aurons une meilleure idée des taux de défaillance des SSD, nous pourrons décider d'ajouter ou non l'AFR à la liste de contrôle du guide d'achat SSD versus HDD. D'ici là, nous nous réjouissons de la poursuite du débat.



THE GURU3D