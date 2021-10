Lancement du WD Red SN700 NVMe SSD conçu pour les applications 24/7.



Western Digital lance le nouveau WD Red SN700 NVMe SSD conçu pour les environnements 24/7 et les applications toujours actives ayant une fiabilité et une endurance supérieures par rapport aux autres produits clients NVMe SSD de la marque. Le WD Red SN700 NVMe SSD présente une réactivité système robuste et des performances d'E/S exceptionnelles sont parfaites pour les applications multi-utilisateurs et multitâches, de la virtualisation à l'édition collaborative en passant par le stockage intensif de bases de données avec une mise en cache efficace. Tout comme les autres produits WD Red, le WD Red SN700 est conçu et testé pour les périphériques NAS.







Accélérez votre NAS



La puissance de mise en cache rapide du SSD NVMe WD Red SN700 offre une réactivité robuste du système et des performances d'E/S exceptionnelles par rapport aux SSD SATA de WD.



Construit pour durer



Faites face aux environnements de travail NAS 24/7 avec une fiabilité et une endurance allant jusqu'à 5100 TBW (modèle WD Red SN700 NVMe SST 4 To), avec une garantie limitée de 5 ans.



Passez à NVMe



Maîtrisez les projets les plus difficiles de votre PME, de la virtualisation à l'édition collaborative en passant par le stockage intensif de bases de données avec une mise en cache efficace, avec un stockage conçu pour être plus performant tout en contribuant à réduire votre coût total de possession.



Parfait pour les PME



Même dans les petites entreprises, plusieurs personnes travaillant en même temps peuvent taxer un périphérique NAS. La mise en cache NVMe gère facilement les charges de travail aléatoires dans les applications multi-utilisateurs et multitâches pour permettre aux petites et moyennes entreprises d'en faire plus.



Évoluez pour rester dans la course



Gardez une longueur d'avance sur l'explosion des données grâce à des capacités énormes allant jusqu'à 4 To.



Optimisez votre flux de travail



Conçu et testé pour être compatible avec la plupart des systèmes NAS les plus populaires du moment, il offre une flexibilité maximale pour optimiser votre flux de travail.



Disponibilité et Prix



Le SSD NVMe WD Red SN700 est désormais disponible sur la boutique Western Digital et chez les revendeurs partenaires.



- WD Red SN700 NVMe SSD 250 Go : 64.99 Dollars,

- WD Red SN700 NVMe SSD 500 Go : 79.99 Dollars,

- WD Red SN700 NVMe SSD 1 To : 144.99 Dollars,

- WD Red SN700 NVMe SSD 2 To : 289.99 Dollars,

- WD Red SN700 NVMe SSD 4 To : 649.99 Dollars.



