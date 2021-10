ROCCAT lance quatre nouveaux tapis de souris de la série Sense : Sense Core, Sense Icon, Sense CTRL et Sense Pro.



ROCCAT élargit sa série de tapis de souris Sense à quatre nouveaux modèles : le Sense Core, le Sense Icon, le Sense CTRL et le Sense Pro. Les quatre nouveaux tapis de souris ROCCAT Sense sont disponibles dans une variété de tailles optimales, notamment Mini (250x210mm) pour les petits espaces, Square (450x450mm) pour un espace plus vertical, et XXL (900x420mm) qui est conçu pour couvrir à la fois la souris et le clavier.







Les nouveaux tapis de souris de la série Sense de ROCCAT offrent un assortiment de designs et de matériaux pour offrir un équilibre, une durabilité, une vitesse et un contrôle plus précis que jamais. Les nouveautés de la gamme Sense comprennent le ROCCAT Sense Core en tissu micro-tissé, le ROCCAT Sense Icon lisse et traité à la résine, le ROCCAT Sense CTRL durable, vulcanisé et traité à la chaleur, et le ROCCAT Sense Pro exceptionnellement rapide et précis.



ROCCAT Sense Core



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



- Surface en tissu équilibrée, adaptée aux jeux.

- Disponible en 3 tailles - Mini, Carré et XXL.

- Support en caoutchouc antidérapant. Aucun mouvement.

- Matériaux de première qualité pour de hautes performances.

- Logo ROCCAT imprimé en argent.

- Garantie limitée du fabricant de 2 ans.



Icône ROCCAT Sense



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



- Surface en tissu durable résistant à l'eau et traité à la résine.

- Dessin personnalisé ROCCAT.

- Disponible en 2 tailles - Carré et XXL.

- Support en caoutchouc antidérapant. Aucun mouvement.

- Matériaux de première qualité pour des performances et une durabilité élevées.

- Coutures basses pour une meilleure durabilité.

- Garantie limitée du fabricant de 2 ans.



ROCCAT Sense CTRL



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



- Surface vulcanisée pour un contrôle constant.

- Chaque détail compte - drapeau surpiqué et logo argenté.

- Disponible en 2 tailles - Carré et XXL.

- Support en caoutchouc antidérapant. Aucun mouvement.

- Matériaux de première qualité pour la performance et la durabilité.

- Les coutures discrètes ne sont pas visibles.

- Garantie limitée de 2 ans par le fabricant.



ROCCAT Sense Pro



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



- Tissu de qualité militaire pour une vitesse exceptionnelle.

- Chaque détail compte - drapeau surpiqué et logo argenté.

- Disponible en 2 tailles - Carré et XXL.

- Support en caoutchouc antidérapant. Aucun mouvement.

- Matériaux de première qualité pour la performance et la durabilité.

- Les coutures discrètes ne sont pas visibles.

- Garantie limitée de 2 ans par le fabricant.



Disponibilité et Prix



Les tout nouveaux tapis de souris ROCCAT Sense sont disponibles dès aujourd'hui sur le site ROCCAT.com et auprès des détaillants participants, avec un prix compris entre 6.99 et 49.99 Dollars. Disponible dès maintenant en pré-commande aux États-Unis sur Amazon. Pour en savoir plus, veuillez visiter les liens ci-dessous.



- ROCCAT Sense Core : Cliquez ICI,

- ROCCAT Sense Icon : Cliquez ICI,

- ROCCAT Sense CTRL : Cliquez ICI,

- ROCCAT Sense Pro : Cliquez ICI.



