Advance Blue VO!CE maintenant disponible pour les microphones USB Blue Yeti, Yeti Nano et Yeti X.



Blue Microphones annonce la sortie du logiciel avancé Blue VO!CE pour les microphones USB professionnels Yeti, Yeti Nano et Yeti X, accessible via le logiciel Logitech G HUB. Blue VO!CE est un logiciel de qualité studio qui propose une modulation vocale avancée et des échantillons audio HD. Il permet aux joueurs, aux podcasteurs, aux musiciens et aux créateurs de contenu de personnaliser leur voix de diffusion et d'exercer leur créativité pour améliorer leurs flux et leur création de contenu.







Cette mise à jour logicielle offre une mise à niveau gratuite et sans précédent à tous les propriétaires actuels des microphones Blue Yeti, Blue Yeti Nano et Blue Yeti X, donnant aux consommateurs l'accès à une suite complète d'outils et d'effets vocaux de diffusion.



Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour les joueurs



Les joueurs peuvent transformer leur voix à l'aide d'effets de modulation vocale tels que DJ Robot, Electrobeast ou Ethereal, ou rehausser leurs flux de jeu avec des échantillons audio HD tels que le son d'ambiance d'un raid aérien pour se préparer à un combat de boss. Cela inclut également une sélection d'échantillons audio HD en mandarin, italien, russe et espagnol.



Grâce à G HUB, les joueurs peuvent également assigner des raccourcis clavier sur leur clavier, leur souris ou leur casque Logitech G pour déclencher facilement des échantillons audio HD au milieu du flux ou pour passer de la voix diffusée à la voix modulée. Découvrez comment la joueuse Friskk a amélioré son flux avec Blue VO!CE sur Yeti.



Pour les podcasters, les streamers et les créateurs de contenu



Pour les podcasters, les streamers de variétés et les créateurs de contenu, il est maintenant plus facile que jamais d'obtenir une qualité sonore professionnelle en streaming et de créer une expérience plus immersive avec Blue VO!CE. Grâce à des filtres de diffusion améliorés, les créateurs peuvent choisir parmi des préréglages établis par les ingénieurs du son de Blue, tels que Classic Radio Voice ou Crisp and Modern, ou prendre le contrôle avec le mode d'édition approfondie pour développer des préréglages spécifiques à différentes voix, configurations et espaces d'enregistrement en utilisant des effets tels que l'égaliseur vocal, la réduction du bruit, le dé-esseur, le dé-popper, le compresseur et le limiteur.



Les créateurs peuvent également enregistrer leurs propres effets sonores ou importer leurs propres échantillons audio, en s'appuyant sur la collection d'effets de modulation vocale et d'échantillons audio HD disponibles sur Blue VO!CE avancé. Découvrez comment Brianna White, streamer de variétés et voix d'Aerith Gainsborough dans Final Fantasy VII Remake, et Cory Missildine, animateur du podcast "It's Always Sunny in Stormwind" utilisent Blue VO!CE sur Yeti Nano et Yeti pour concevoir une expérience audio plus riche, plus amusante et plus engageante pour leurs fans.



Pour les musiciens



Avec Blue VO!CE, les musiciens peuvent créer le son vocal ou instrumental parfait pour leur performance, ou intégrer des échantillons audio pour leur prochain tube. Ils peuvent également choisir parmi des effets de diffusion améliorés tels que la réduction du bruit, la réverbération et le chorus, ou utiliser la modulation de la voix pour des doublages, des harmonies rapides, des sons à l'octave ou à l'envers.



Les interprètes peuvent également enregistrer des instruments avec des effets de phasing et de ring mod pour créer de nouvelles vibrations audio dans leurs chansons. Écoutez comment Box of Beats mixe des percussions vocales - l'art d'utiliser uniquement sa bouche pour créer des sons d'instruments tels que des tambours, des trompettes, des violons - avec Blue VO!CE sur Yeti X pour un arrangement musical en direct.



Blue VO!CE est disponible dès maintenant, gratuitement pour Yeti, Yeti Nano, et Yeti X, via le Logitech G HUB pour Mac et Windows.



