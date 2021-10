Acer lance la station d'accueil USB Type-C certifiée pour Chromebook D501.



Acer élargit aujourd'hui sa gamme d'accessoires certifiés Works With Chromebook avec l'Acer USB Type-C Dock D501, un nouveau dispositif qui simplifie le processus de connexion de plusieurs écrans ou périphériques à un Chromebook. Le dock a subi des tests importants et a été vérifié comme répondant aux normes de compatibilité des Chromebook afin d'assurer aux utilisateurs qu'il fonctionnera de manière transparente avec leurs appareils Chrome OS.















La station d'accueil Acer USB Type-C D501 (ADK020) simplifie le processus de connexion d'un appareil Chrome OS à un maximum de trois écrans étendus, via les ports DisplayPort et HDMI, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs qui travaillent avec de grandes quantités d'informations et ont besoin de plus de surface d'écran que ne le permet un seul appareil. De là, six ports USB (4x USB 3.1 Gen 1 Type-A et 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A) offrent la flexibilité nécessaire pour connecter tout périphérique supplémentaire nécessaire à un travail donné.



Il prend également en charge la fonction USB-C Power Delivery pour recharger les périphériques via une connexion USB-C et comprend un port Gigabit Ethernet dédié pour la mise en réseau filaire. Il convient de noter que le micrologiciel du dock peut être mis à jour lorsqu'il est connecté à un appareil Chrome OS, ce qui garantit une compatibilité maximale avec les périphériques d'aujourd'hui et permet de s'assurer qu'ils pourront être utilisés bien au-delà.



TECHPOWERUP