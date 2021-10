[TEST JEU PC] Tales of Arise.

BANDAI/NAMCo nous propose un nouveau jeu PC : Tales of Arise.







Editeur(s)/Développeur(s) : Bandai/Namco.



Sortie France : 10 septembre 2021.



Genre(s) : RPG.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Tales of Arise est un jeu de rôle s'ajoutant à la longue liste des Tales of. Le monde de Tales of Arise est constitué de deux planètes : Dahna et Rena. La planète Rena exerce une oppression terrible sur sa voisine, et Alphen, lassé de tout cela, décide de libérer son peuple de cette servitude.



Un trailer du jeu (Version PS4/PS5) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



