La configuration requise pour Forza Horizon 5 sur PC est annoncée.



Forza Horizon 5 devrait offrir des visuels de la plus haute fidélité sur la nouvelle génération de consoles lors de sa sortie en novembre, mais n'oublions pas que la simulation de conduite est également attendue sur PC le mois prochain. En prévision de sa sortie, les développeurs ont évoqué certaines des fonctionnalités auxquelles nous pouvons nous attendre à l'arrivée du jeu sur la plate-forme, et ont présenté les recommandations en matière de matériel, notamment les spécifications minimales et les spécifications "idéales" de haute performance.







Playground Games déclare que Forza Horizon 5 sur PC a été conçu pour "offrir la route ouverte avec des détails extraordinaires à des vitesses illimitées" sur PC. Pour ce faire, ils ont débloqué les résolutions 4K ultra-large et moniteur, débloqué les fréquences d'images et activé l'éclairage HDR. Mais surtout, l'équipe prévoit d'exposer à l'utilisateur toute la gamme des paramètres de qualité d'image et de performance plutôt que de s'appuyer sur une série de configurations préétablies, afin d'aider les passionnés à trouver la configuration parfaite pour eux.



La prise en charge d'une large sélection de périphériques est également prévue, notamment les suivants :



- Logitech : Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo,

- Thrustmaster : Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC,

- Fanatec : V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2, Universal HUB device.



Tandis que le retour haptique pour la manette sans fil XBOX devrait être disponible pour les versions Windows Store et Steam du jeu. Ceci étant dit, la configuration matérielle requise pourrait être l'aspect le plus important de cette information.







De manière générale, les minimums sont conçus pour être un point d'entrée aussi bas que possible pour le jeu. La Radeon RX 470 d'AMD est le GPU le moins performant vendu dans le commerce qui bénéficiera d'un pilote en raison de l'abandon de la série 300 en début d'année, tandis que la NVIDIA GTX 970 est une bête de somme encore largement utilisée malgré son âge (plus de sept ans maintenant). Les exigences minimales en matière de processeur sont également faibles, une modeste puce à quatre cœurs étant nécessaire, et si votre système n'est pas équipé d'au moins 8 Go de RAM, vous ne pourrez probablement pas faire tourner Forza avec.



Les spécifications recommandées ne sont pas non plus aussi inquiétantes que certains auraient pu le penser. Nous ne sommes pas tout à fait au niveau des RX570/GTX 1060 d'il y a quelques années, mais les RX 590 et GTX 1070 ne sont pas si mal, tout bien considéré. La VRAM de la carte pourrait être un obstacle aussi important que les performances brutes car 8 Go sont stipulés pour AMD et NVIDIA, ce qui pourrait indiquer que les GTX 1060 à 3/6 Go et les RX 580 à 4 Go auront du mal.







Playground Games a cependant ajouté une troisième catégorie : "Idéal". Il s'agit probablement de la configuration matérielle attendue pour une bonne expérience aux résolutions 4K, et les exigences des GPU AMD et NVIDIA ne sont pas négligeables. La RX 6800XT et la RTX 3080 sont toutes deux des cartes à plus de 1000 $ aujourd'hui, ce qui représente une ponction importante sur le budget de configuration d'un système, sans compter que les CPU 8 cœurs haute performance ne sont pas vraiment abordables non plus.



Il est à noter que les deux GPU Ideal prennent également en charge le ray tracing accéléré au niveau matériel, en plus de leurs performances élevées. Le jeu lui-même ne fera pas appel à cette technologie dans les modes de compétition au lancement, mais il la prendra en charge dans le mode d'exploration des voitures " Forzavista " ; ce sera une déception pour certains, mais pas nécessairement une surprise étant donné que le ray tracing ne sera pas du tout disponible sur les consoles de la génération actuelle.



La sortie de Forza Horizon 5 est prévue pour le 5 novembre 2021. Vous pouvez le précommander dès aujourd'hui sur le Microsoft Windows Store et sur Steam.



