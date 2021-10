TECHPOWERUP nous propose le test du : SilverStone ALTA G1M.







Avec tous les boîtiers ITX des marques traditionnelles et des boutiques, SilverStone a adopté une approche différente avec l'Alta G1M que nous examinons ici. Au lieu d'essayer d'être aussi compact que possible, il vise une petite empreinte, mais beaucoup d'espace pour une carte micro-ATX et un AIO de 360 mm. Avec des dimensions aussi intelligentes, le boîtier prend aussi peu de place qu'un châssis ITX SFF sur votre bureau, mais offre plus d'espace pour les cartes plus grandes et le refroidissement. Le SilverStone Alta G1M est disponible en blanc ou en noir, c'est ce dernier qui a été testé.







Voici la fiche technique :







