Magician 7.0 ajoute les options de sécurité des SSD externes.

Samsung publie aujourd'hui une mise à jour majeure 7.0 de la boîte à outils Magician pour les SSD de la marque. L'interface est toujours identique à la version 6.x et le système Windows 11 n'est toujours pas officiellement supporté même si on peut penser que la compatibilité est en cours de validation.







En revanche, on apprend que Magician 7.0 apporte du neuf pour les SSD externes de la gamme Portable SSD. Les SSD USB Samsung sont en effet supportés par l'application Magician depuis la dernière version 6.3.0 sortie au mois de mars, mais uniquement pour les fonctions de base comme la consultation de l'état du lecteur et de ses détails.



Désormais, dans Magician 7.0, une nouvelle page nommée Security Setting a été ajoutée dans la section Data Management et permet comme son nom l'indique d'avoir accès aux paramètres de sécurité des SSD Samsung nomades à commencer par l'activation ou la désactivation du mode de sécurité (Security Mode) qui permet de protéger ou non les données stockées sur le SSD. Cet onglet permet bien évidemment également de modifier le mot de passe, mais aussi d'activer la protection du SSD par empreinte digitale pour le modèle Portable SSD T7 Touch. Jusqu'à quatre empreintes digitales peuvent être enregistrées et il est possible de les supprimer directement depuis Magician. Bref, grâce à l'intégration de ces fonctions de sécurité pour les SSD externes on peut maintenant se passer du logiciel additionnel Portable SSD Software jusqu'à présent proposé par Samsung.



On observe au passage dans les notes de version de Magician 7.0 qu'un nouveau SSD externe, le Portable SSD T7 Shield, est désormais supporté. Celui-ci n'a pas encore été annoncé par Samsung, mais d'après nos constatations la marque commerciale Portable SSD T7 Shield a effectivement été déposée cet été par le géant coréen. La mention Shield signifie probablement que le T7 Shield dispose d'un chiffrement renforcé pour mieux sécuriser les données à moins qu'il s'agisse d'une meilleure protection physique contre les chocs. Nous en saurons plus très bientôt...



La version 7.0 du logiciel Magician ajoute par ailleurs un nouveau bandeau latéral sur la droite de l'écran. Il s'agit du Magician Help Center qui permet à l'utilisateur d'obtenir de l'aide pour résoudre les problèmes avec l'application Magician. Ce centre d'aide donne par exemple le lien direct vers la FAQ si une erreur est détectée avec le SSD.



Pour finir, on constate la présence d'une nouvelle fonctionnalité dans Magician 7.0 à savoir le Chatbot qui permet d'avoir une discussion virtuelle par messagerie texte avec un bot qui doit théoriquement répondre à toutes vos questions concernant la maintenance des SSD Samsung via le logiciel Magician. Samsung espère sans doute ainsi réduire le recours à son support technique traditionnel. À voir toutefois dans la pratique la pertinence d'un tel outil.



Tous les SSD Samsung NVMe PCIe, SATA 2.5", mSATA et USB sont supportés par le logiciel Magician. Voir la liste complète sur la page de téléchargement ci-dessous. Au niveau de la compatibilité logicielle, elle reste identique avec le support de Windows 7/8/8.1/10.



Téléchargement



- Application Samsung Magician 7.0.0.510 : Cliquez ICI.



