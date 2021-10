La carte graphique de jeu Intel ARC Alchemist Reference est présentée dans les derniers rendus.



Les premiers rendus des cartes graphiques de référence ARC Alchemist d'Intel ont été photographiés dans la dernière fuite de Moore's Law is Dead. Les rendus nous montrent à quoi ressemblera le design de référence d'Intel et quelques informations concernant le lancement de la gamme ARC pour ordinateurs de bureau.







Moore's Law is Dead a décidé de demander à son ami de réaliser une animation de la carte graphique de référence en se basant sur les informations qu'il connaît de ses sources. Le rendu obtenu est très détaillé et met en lumière presque tous les aspects de la carte graphique de référence, nous donnant un aperçu détaillé de ce qui pourrait être la première et très propre conception d'Intel pour sa première carte de jeu discrète de bureau.



Dans les rendus, nous pouvons voir que la carte est basée sur un GPU ARC Alchemist haut de gamme, probablement la puce DG2-512 (Xe-HPG) qui alimentera l'échelon supérieur des cartes graphiques Alchemist. La carte se présente sous la forme d'un design à deux fentes et à deux ventilateurs. Chaque ventilateur intègre un design à 9 pales et il semble également y avoir du RGB intégré autour des ventilateurs donnant une belle touche de bleu. Le capot du refroidisseur présente un motif circulaire sur les bords, ce qui donne une touche unique à la carte. Il y a aussi le logo 'Intel' sur la plaque d'accentuation latérale qui est faite d'acrylique et qui contient aussi des LEDs RGB. La carte est équipée d'un grand dissipateur thermique à ailettes en aluminium et MLID évoque la possibilité d'une solution de refroidissement par chambre à vapeur sous le capot.



Rendu de la carte graphique Intel ARC Alchemist Reference Gaming (Image Credits : MLID) :



















En dehors de ces éléments, la carte est dotée d'une plaque arrière qui s'étend au-delà du PCB. La plaque arrière comporte de grands orifices par lesquels le deuxième ventilateur peut évacuer l'air. La carte est alimentée par une configuration de connecteurs à 8+6 broches, tandis que les sorties d'affichage comprennent un port HDMI unique et trois ports DP. Dans les rendus, nous ne pouvons voir que l'extérieur de la carte, nous devrons donc attendre un rendu du PCB pour plus tard. Mais malgré cela, la référence d'Intel et le design de la 1ère génération de l'ARC Alchemist ont l'air très bien et le mérite revient à MLID et son ami d'avoir fourni un aperçu précoce du design, une fois de plus !



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Carte graphique Intel Xe-HPG 512 EU ARC Alchemist







La variante supérieure de l'Alchemist 512 EU n'a qu'une seule configuration répertoriée jusqu'à présent et elle utilise la puce complète avec 4096 cœurs, une interface de bus de 256 bits et jusqu'à 16 Go de mémoire GDDR6 avec une horloge de 16 Gbps, bien que 18 Gbps ne soient pas exclus selon la rumeur.



La puce Alchemist 512 EU devrait mesurer environ 396 mm2, ce qui la rend plus grande que les offres AMD RDNA 2 et NVIDIA Ampere. Le GPU Alchemist -512 sera présenté dans un boîtier BGA-2660 qui mesure 37,5 mm x 43 mm. Le GA104 Ampere de NVIDIA mesure 392 mm2, ce qui signifie que la puce phare Alchemist est de taille comparable alors que le GPU Navi 22 mesure 336 mm2, soit environ 60 mm2 de moins. Ce n'est pas la taille finale de la puce, mais elle devrait être très proche.



NVIDIA intègre des cœurs tenseurs et des cœurs RT/FP32 beaucoup plus importants dans ses puces, tandis que les puces AMD RDNA 2 contiennent une seule unité d'accélération de rayons par UC et un cache Infinity. Intel aura également du matériel dédié à bord de ses GPU Alchemist pour le Raytracing et la technologie de super-échantillonnage assistée par l'IA.



La puce Xe-HPG Alchemist 512 EU est suggérée pour présenter des horloges d'environ 2,2 - 2,5 GHz, mais nous ne savons pas si ce sont les horloges moyennes ou les horloges de boost maximum. Supposons qu'il s'agisse de la vitesse d'horloge maximale et dans ce cas, la carte délivrerait jusqu'à 18,5 TFLOPs FP32 compute, soit 40% de plus que la RX 6700 XT mais 9% de moins que la NVIDIA RTX 3070.







En tant que mesure spéculative de la performance, MLID déclare que les TFLOPs n'ont aucun sens pour la comparaison, car la performance s'échelonne différemment en fonction de l'architecture, et non de la performance des FLOPs. On s'attend à ce que la carte graphique de jeu soit plus rapide que la RX 6700 XT et la RTX 3070 à ce stade, mais avec le travail en cours sur la suite de pilotes, la performance devrait s'améliorer davantage.



En outre, il est indiqué que l'objectif initial d'Intel en matière de TDP était de 225-250W, mais qu'il a été augmenté à environ 275W maintenant. Nous pouvons nous attendre à une variante de 300W avec des connecteurs doubles à 8 broches si Intel veut pousser ses horloges encore plus loin. Dans tous les cas, nous pouvons nous attendre à ce que le modèle final soit équipé d'un connecteur à 8+6 broches. Il est également question d'une gamme personnalisée sur laquelle travaillent les partenaires AIB d'Intel. Les premiers produits Intel ARC seront lancés au premier trimestre 2022.



Intel ARC Alchemist contre les GPU NVIDIA GA104 et AMD Navi 22







