L'organisation USB affiche un logo qui montre la prise en charge de la charge de 240W par l'USB-C.



L'USB Implementers Forum a publié les logos que les fabricants peuvent utiliser sur les équipements USB capables d'une charge de 240 watts. Il s'agit de cinq logos pour divers produits, dont des chargeurs et des câbles.







USB-INF, l'organisation responsable de la norme USB, déclare que les nouvelles marques sont destinées à donner aux consommateurs un "moyen facile" d'identifier les performances et les caractéristiques énergétiques des câbles, hôtes et dispositifs USB approuvés ainsi que des chargeurs. L'ajout de cinq logos pour la charge de 240W, chacun étant divisé en trois catégories, devrait permettre d'atteindre cet objectif.



Pour donner un exemple, il existe différents logos pour l'emballage et les articles eux-mêmes lorsqu'il s'agit de câbles et de chargeurs. D'autre part, il existe une catégorie distincte pour la combinaison avec la technologie USB 4 40Gbit/s ou USB4 Gen 3x2. Les consommateurs doivent savoir qu'il existe des produits USB 4 20Gbit/s avec un logo pour une charge de 240W ainsi que des produits USB 4 40Gbit/s avec un logo pour une charge de 60W, ce qui doit être pris en considération. Pour en savoir plus sur les nombreuses versions de l'USB et le Power Delivery, consultez l'article de fond. La norme USB est toujours en suspens.



Au début de l'année, la spécification USB-C a été révisée pour prendre en charge la recharge haute capacité jusqu'à 240W. Cette version a été publiée en tant que version 2.1. Cette refonte s'est accompagnée de l'introduction de la gamme de puissance étendue pour la charge via USB Power Delivery, qui permet des combinaisons avec des tensions allant de 28 V à 48 V et des courants allant de 5A à 15A.



THE GURU3D