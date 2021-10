MSI sort 3 variantes de cartes mères X570S, dont l'une possède un circuit d'alimentation renforcé.



Un nouveau produit des cartes mères de la série X570 S d'AMD qui ne comprend pas le ventilateur du dissipateur thermique du chipset est maintenant disponible. Les circuits d'alimentation ont été améliorés dans chacun de ces cas par rapport au modèle habituel, et ils se caractérisent par une résistance accrue à la charge et à l'overclocking. Ce modèle est également compatible avec les derniers réseaux 2,5 Gigabit Ethernet, qui sont fournis par Realtek RTL8125, ainsi qu'avec les réseaux Intel Wi-Fi 6E AX210.







La "MEG X570S ACE MAX" est un modèle haut de gamme qui est équipé d'un circuit d'alimentation 16+2 phases qui délivre une puissance continue de 90 ampères. Il dispose de quatre emplacements mémoire DDR4-5300, de deux emplacements PCI-Express4.0 (x16), d'un emplacement PCI-Express4.0 (x8 / x16), d'un emplacement PCI-Express4.0 (x1), d'un emplacement de stockage M.2 (compatible PCI-Express4.0x4), d'un emplacement de stockage SATA3.0 (6Gbps) et d'une carte d'extension M.2 (emplacement M.2 XPANDER-Z Gen4S). Les principales spécifications sont les suivantes. Le circuit audio comprend la puce Realtek ALC4082 + ESS SABER 9018Q2C "Audio Boost 5 HD", et le port USB arrière est un port USB3.







La "MPG X570S CARBON MAX WIFI" est un modèle de classe moyenne supérieure équipé d'un circuit d'alimentation 14 + 2 phases avec un courant monophasé de 75 ampères (alimentation standard). Parmi les spécifications les plus importantes, on trouve les suivantes : DDR4-5300 x 4 pour le slot mémoire, PCI-Express4.0 (x16) x1, PCI-Express4.0 (forme x4/x16) x1, PCI-Express3.0 (x1) x2, et stockage pour le slot d'extension, et PCI-Express4.0 (forme x16) x1 pour le slot mémoire. Est-il compatible avec M.2 (conforme à PCI-Express4.0x4) x4, SATA3.0 (6Gbps) x8, ou les deux ? Le circuit audio est le "Audio Boost 5" de Realtek ALC4080, et les ports USB arrière sont les suivants : USB3.2 Gen.2 Type-Cx1, USB3.0 Type-Cx1, et USB3.0 Type-A. Gen.2 Type-Ax3, USB3. 2 Gen.2 Type-Ax3, USB3. 2 Gen.1 Type-Ax4, 2 USB2.0x2 Gen.1 Type-Ax4.







La MAG X570S EDGE MAX WIFI est un routeur performant. Ce type de milieu de gamme est équipé d'un circuit d'alimentation 12+2 phases avec une sortie monophasée de 75 ampères (alimentation standard). Les principales spécifications sont : DDR4-5300 x 4 pour le slot mémoire, PCI-Express4.0 (x16) x1, PCI-Express4.0 (x4 / x16 shape) x1, PCI-Express3.0 (x1 / x16 shape) pour le slot d'extension. x1, PCI-Express3.0 (x1) x1, stockage M.2 (compatible PCI-Express4.0x4) x3, SATA3.0 (6Gbps) x6, compatible PCI-Express4.0x4. Le circuit audio est "Audio Boost 5" par Realtek ALC4080, et le port USB arrière est USB3.2 Gen.2 Type-Cx1, USB3. Gen.2 Type-Ax3, USB3. 2 Gen.2 Type-Ax3, USB3. 2 Gen.1 Type-Ax4, 2 USB2.0x2 Gen.1 Type-Ax4.



Pas de date ni de prix pour le moment.



