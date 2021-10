VIEWSONIC nous propose un nouvel écran PC : Le VX3418-2KPC.



En plus de prendre en charge un rapport d'aspect de 21 : 9 et une résolution UWQHD (3440 x 1440), l'écran à cristaux liquides ultra-large de 34 pouces pour le jeu prend également en charge les éléments suivants : La méthode VA est utilisée pour créer le panneau à cristaux liquides, qui présente une courbure de 1500R.











Malgré le fait qu'il s'agisse d'un modèle UWQHD, il dispose d'un écran haute vitesse avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réaction de 1 ms, ce qui le rend idéal pour les joueurs. Il prend également en charge Adaptive-Sync, une technologie de synchronisation de l'affichage qui empêche les déchirures et les bégaiements, ce qui vous permet de profiter de vidéos et de jeux avec des images fluides lorsque vous utilisez votre ordinateur.



Il existe plusieurs spécifications importantes, notamment une luminosité de 300 cm2/m2, un rapport de contraste de 4 000:1, une couleur d'affichage maximale de 16,77 millions de teintes et un angle de vision horizontal/vertical de 178 degrés. Un HDMI 2.0x2, un DisplayPort 1.4x2, une sortie audio x 1 et un haut-parleur 5W sont inclus dans l'emballage.



Le support peut être incliné de -5 à 10 degrés et sa hauteur est de 80 mm. Le support VESA a un pas de 100x100mm, des dimensions externes de 806 mm x 331 mm x 462,33 à 542,33 mm et pèse environ 7,6 kg. Ses dimensions extérieures sont de 806 mm x 331 mm x 462.33 à 542.33 mm. Le produit est garanti trois ans.



Le prix du produit est de 549 euros.



