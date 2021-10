La pénurie de feuilles de cuivre pourrait faire grimper les prix des cartes mères et des GPU.



Aujourd'hui, nous avons reçu un autre rapport sur les problèmes potentiels des cartes mères et des cartes graphiques. Au moment où nous écrivons ces lignes, la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'électronique est toujours sous le coup d'une pénurie causée par l'insuffisance de l'offre de semi-conducteurs et de certains autres composants électroniques qui ne peuvent répondre à la demande.



On signale une pénurie de cuivre et de laminés plaqués de cuivre (CCL), utilisés comme plaque de base pour la fabrication des cartes de circuits imprimés (PCB) qui alimentent tous les produits électroniques actuellement disponibles. Selon DigiTimes, le coût des feuilles de cuivre utilisées pour fabriquer ces CCL augmente, ce qui exerce une pression importante sur les fabricants de cartes mères et de GPU, qui doivent augmenter leurs prix.







Comme les matériaux utilisés pour créer les cartes mères et les GPU connaissent une hausse des coûts, cela se traduit généralement par deux types d'actions prises par le fabricant : une augmentation des prix ou une réduction de la marge bénéficiaire du produit. Le prix du cuivre a augmenté de 35 % depuis le quatrième trimestre 2020, la croissance des prix est donc inévitable.



L'augmentation du PDSF représentant une tendance commune dans l'industrie informatique pour la période écoulée, cela pourrait très facilement se traduire par des fabricants boostant leur structure de prix. Cela signifie que nous, en tant que consommateurs, pourrions voir augmenter les prix des cartes mères et des cartes graphiques, en particulier les modèles dont les circuits imprimés sont constitués d'une grande quantité de couches de cuivre.



TOM'S HARDWARE