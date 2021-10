Mise à jour des SSD ADATA NVMe PCIe 3.0 et 4.0.







Le constructeur taiwanais ADATA propose en cette fin du mois de septembre 2021 un nouveau firmware pour ses SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 ainsi que pour les derniers modèles PCIe 4.0 y compris pour les produits destinés aux joueurs de la gamme XPG (Xtreme Performance Gear). Une nouvelle version 4.1.1 du logiciel de maintenance SSD ToolBox est également disponible.







Les SSD ADATA PCIe 3.0 (Gen 3) concernés sont les modèles FALCON et SWORDFISH alors que du côté des SSD gaming XPG, il s'agit des modèles GAMMIX S5, GAMMIX S7, SPECTRIX S20G, SPECTRIX S40G, SX6000 Lite, SX6000 Pro, SX8100 et SX8800 Pro.



Pour ce qui est des SSD PCIe 4.0 (Gen 4), ADATA propose une mise à jour des modèles XPG GAMMIX S70 et XPG GAMMIX S70 BLADE. Ce firmware est numéroté 3.2.F.2A. En revanche, le GAMMIX S50 Lite n'est pas concerné par ce firmware.



ADATA est malheureusement fort silencieux quand il s'agit de donner des informations sur ces différentes mises à jour logicielles. On ne sait donc absolument pas ce qu'elles apportent de neuf en termes de performances, de compatibilité matérielle ou de corrections de bugs. Dommage.



Comme nous l'avons dit, l'application SSD ToolBox passe en version 4.1.1 pour supporter les derniers SSD de la marque comme le PROSPECTOR 950.



Téléchargement



- Firmware pour les SSD ADATA PCIe 3.0 : Cliquez ICI,

- Firmware pour les SSD ADATA XPG PCIe 3.0 : Cliquez ICI,

- Firmware 3.2.F.2A pour les SSD ADATA XPG PCIe 4.0 : Cliquez ICI,

- Application ADATA SSD ToolBox 4.1.1 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS