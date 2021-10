THE GURU3D nous propose le logiciel : RTSS Rivatuner Statistics Server en version 7.3.2 Bêta 5.



Vous pouvez télécharger ici RTSS Rivatuner Statistics Server. Il s'agit de la page d'accueil officielle de Rivatuner. Conçu à l'origine comme une petite application d'aide pour l'utilitaire de carte graphique RivaTuner, RivaTuner Statistics Server est devenu le fournisseur de services de facto de surveillance du framerate, d'affichage à l'écran et de capture vidéo haute performance pour d'autres utilitaires de carte graphique.



Nous avons publié une version publique de RTSS 7.3.2. La version 25272 est disponible en téléchargement ici, sur le seul site officiel où vous pouvez la télécharger. Ne le téléchargez pas ailleurs, car vous ne savez jamais ce que vous installez. Nous vous suggérons toujours de télécharger la dernière version bêta complète de MSI Afterburner qui inclut toujours une version stable de RTSS - Télécharger ICI.







Caractéristiques :



- Le serveur fournit un support de surveillance du framerate et du frametime aux applications clientes. Des statistiques sur la fréquence et le temps de trame sont collectées pour les applications DirectX, OpenGL et VULKAN. Les statistiques peuvent être affichées à l'écran ou fournies aux applications clientes connectées au serveur.

- Le serveur fournit des statistiques d'utilisation de l'accélération 3D aux applications clientes. Les clients peuvent utiliser ces statistiques pour déterminer si des applications 3D sont en cours d'exécution et appliquer différents profils matériels en fonction de celles-ci.

- Le serveur fournit un support d'affichage à l'écran aux applications clientes. Les clients peuvent afficher n'importe quelle information textuelle dans l'affichage à l'écran dans les applications DirectX et OpenGL.

- Dans les applications DirectX et OpenGL. Le serveur peut également être utilisé comme une solution autonome de surveillance du framerate et afficher ses propres statistiques de framerate dans l'affichage à l'écran.

- Le serveur fournit un support de capture d'écran de bureau et de jeu aux applications clientes. Les formats de capture d'écran BMP, PNG et JPG sont pris en charge.

- Le serveur fournit aux applications clientes un support pour la capture vidéo en temps réel sur le bureau et dans le jeu.

- L'encodage vidéo non compressé, haute performance, personnalisé RTV1 et MJPG natif, l'encodage avec des codecs externes tiers compatibles VFW (par exemple Lagarith ou x264vfw) et l'encodage H.264 accélérés au niveau matériel via Intel QuickSync, NVIDIA NVENC et AMD VCE sont pris en charge en conjonction avec une large gamme d'options supplémentaires liées à la capture vidéo, la capture audio multisource stéréo et multicanal (pour Windows Vista et les versions plus récentes) avec prise en charge Push-To-Talk. La fonctionnalité des produits de capture vidéo commerciaux coûteux est maintenant disponible pour tout le monde, absolument gratuitement ! Il n'est plus nécessaire d'acheter un logiciel de capture vidéo dédié !

- Support de la limitation du framerate. La limitation de la fréquence d'images pendant le jeu peut aider à réduire la consommation d'énergie et à améliorer l'expérience de jeu en éliminant l'effet indésirable de micro bégaiement causé par les fluctuations de la fréquence d'images.

- Architecture extensible par l'utilisateur. Vous pouvez exprimer votre créativité et concevoir vos propres habillages pour le serveur de statistiques RivaTuner, créer une localisation pour votre langue maternelle, utiliser le serveur pour afficher tout texte personnalisé dans l'affichage à l'écran directement à partir de votre propre application et bien d'autres choses encore !



Configuration requise :



- Windows 10 (version x64) avec des droits d'administration complets,

- Toute carte graphique compatible DirectX, Vulkan ou OpenGL.



