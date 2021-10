CREATIVE nous propose un nouveau micro : Le Live! Mic M3.



Creative Technology a annoncé aujourd'hui la sortie du Creative Live ! Mic M3, un microphone USB prêt à l'emploi qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et de s'exprimer comme des professionnels en streaming, en jeu ou même en conférence. Il présente des diagrammes polaires de microphone cardioïde et omnidirectionnel, une résolution d'enregistrement de qualité studio et un contrôle du micro en temps réel, ce qui en fait la solution d'entrée audio polyvalente parfaite pour la création de contenu et une meilleure communication avec n'importe quel PC ou Mac.



















Avec un enregistrement haute résolution allant jusqu'à 24 bits / 96 kHz, le Creative Live ! Mic M3 offre des enregistrements plus clairs pour ajouter une touche de dynamisme audio aux livestreams, podcasts, conférences téléphoniques ou même aux conversations quotidiennes de l'utilisateur. En outre, le microphone est également doté d'un bouton de sourdine dédié et d'un contrôle du micro en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer facilement des réglages à la volée.



Équipé d'un port casque intégré, d'un filtre anti-pop amovible et d'un support de table réglable, le Creative Live ! Mic M3 est le microphone idéal pour les créateurs de contenu en herbe et même pour ceux qui travaillent à domicile, car il offre un son clair et de qualité studio sans le prix élevé.



Prix et disponibilité



Le Creative Live ! Mic M3 est proposé au prix attractif de 59.99 euros et est disponible sur Creative.com.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP