Alphacool annonce les refroidisseurs VGA Eiswolf 2 360mm AIO pour les cartes GIGABYTE RTX 3080/3090.



Alphacool présente aujourd'hui la solution "All-in-One" Eiswolf 2 pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080/3090 Gigabyte Gaming/Eagle. L'Eiswolf 2 utilise le radiateur Alphacool NexXxoS ST30 de 360 mm entièrement en cuivre. Pour les ventilateurs, nous utilisons le 120 mm Alphacool Aurora Rise. Ce ventilateur impressionnant, avec une pression statique maximale de 3,17 mm/H2O, offre un débit d'air maximal de 119,8 m3/h. La vitesse du ventilateur, de 0-2500rpm, est réglable par PWM. L'AIO est complété par le refroidisseur d'eau Eisblock Aurora. Celui-ci ne refroidit pas seulement la puce du GPU, mais refroidit activement tous les composants importants tels que la mémoire et la VRAM. Il est également doté d'un éclairage aRGB brillant.























Tous les composants utilisés (radiateur, ventilateur, refroidisseur, pompe DC-LT 2), y compris les raccords et les tubes, font partie de la gamme Alphacool DIY et sont donc disponibles séparément. La combinaison de tous les composants permet d'obtenir une solution aussi facile à installer qu'un AIO, mais offrant les performances d'une boucle personnalisée préassemblée et préremplie. Seul le boîtier de la pompe DC-LT 2 est un article sur mesure qui fait partie de l'étendue de la livraison de la solution AIO et n'est donc pas disponible séparément.



Compatibilité :



- Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G, 10 Go GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP,

- Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G, 10 Go GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP,

- Gigabyte GeForce RTX 3080 Turbo 10G, 10 Go GDDR6X, 2x HDMI, 2x DP,

- Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC 10G, 10 Go GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP,

- Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle 12G, 12 Go GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP,

- Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle OC 12G, 12 Go GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP,

- Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC 12G, 12 Go GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP,

- Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC,

- Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24G, 24 Go GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP,

- Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G, 24 Go GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP,

- Gigabyte GeForce RTX 3090 Turbo 24G, 24 Go GDDR6X, 2x HDMI, 2x DP,

- Gigabyte GeForce RTX 3090 Vision OC 24G, 24 Go GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



