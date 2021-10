Thermaltake annonce la chaise de jeu ARGENT E700 en cuir véritable.



Thermaltake, en partenariat avec le Studio F. A. Porsche, annonce le nouveau fauteuil de jeu premium ARGENT E700 Real Leather. Le fauteuil ARGENT E700 Real Leather de Thermaltake est proposé en six couleurs : Orange flamboyant, Blanc glacier, Bleu océan, Vert course, Gris espace et Noir tempête.







Un petit trailer de présentation : Cliquez ICI.



Le fauteuil de jeu Thermaltake ARGENT E700 en cuir véritable présente l'esthétique d'un siège de course et la fonctionnalité et l'élégance d'un fauteuil de salon moderne. Ses poignées latérales intégrées en alliage d'aluminium sont conçues pour s'incliner et s'élever. La partie assise est dotée d'un mécanisme filaire intégré qui garantit une fonctionnalité supérieure et donne une apparence générale soignée. Ce fauteuil de jeu haut de gamme est fabriqué en cuir véritable, avec des surpiqûres complexes.



Caractéristiques du fauteuil de jeu Thermaltake ARGENT E700 en cuir véritable



Cuir véritable de première qualité



Il est entièrement recouvert de cuir véritable d'une épaisseur de 1 à 1,1 mm sur l'ensemble du siège et de l'appui-tête. Le cuir véritable est connu pour sa durabilité, sa résistance à l'humidité et sa facilité d'entretien. Il est brodé d'élégantes coutures rouges et d'une conception de respirabilité inégalée pour une aération et un style optimaux.



Poignées latérales inspirées des voitures de course



Conçues pour refléter une voiture de course, les poignées latérales intégrées peuvent être inclinées et relevées, permettant aux utilisateurs de trouver la posture parfaite ! La poignée latérale gauche positionne le dossier du siège jusqu'à 126°. La poignée latérale droite permet de régler la hauteur du siège entre 41 et 53 cm (16.1 - 20.8").



Logo en aluminium poli



La plaque du logo Thermaltake située au milieu de l'avant est en aluminium poli, soyez unique !



Une expérience d'assise de première classe



Le design du dossier incurvé d'une seule pièce vise à paraître esthétique et futuriste ; de plus, sa formation permet une immersion totale du corps, imitant une expérience d'assise de première classe.



Conception des sièges en cuir perforé



Le cuir perforé offre une bonne respirabilité pour permettre la dissipation de la chaleur et la ventilation.



Réglages polyvalents



Mouvements quadridirectionnels de l'accoudoir en hauteur et en largeur pour un soutien optimal de l'avant-bras afin de soulager la pression du poignet et les tensions musculaires.



Appui-tête réglable



Appui-tête intégré avec réglage en hauteur jusqu'à environ 5 cm (1,9").



Mousse moulée haute densité



Le fauteuil de jeu en cuir véritable est équipé d'une mousse moulée haute densité de 65 kg/m³ (143,3lbs/ft³). La mousse haute densité et de qualité supérieure offre une répartition uniforme du poids et un soutien ferme du corps tout en maintenant une posture sédentaire.



Asseyez-vous droit ou détendez-vous



Asseyez-vous selon quatre angles verrouillables : 107°, 113°, 119°, 126°.



Ressort à gaz de classe 4



Ressort à gaz de classe 4 pour une sécurité et une fiabilité maximales lors des réglages en hauteur.



Base en aluminium 5 étoiles et roues pivotantes



Base en alliage d'aluminium 5 étoiles de première qualité avec de grandes roues pivotantes de 7,5 cm (3") pour une meilleure stabilité. Convient aux sols souples et durs, sans rayer le sol.



Disponibilité et Prix



Le fauteuil de jeu Thermaltake ARGENT E700 Real Leather sera disponible à la mi-octobre 2021 dans la boutique en ligne de Thermaltake USA, au prix de : 1 299.99 Dollars.



VORTEZ