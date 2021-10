CORSAIR lance son écran gaming XENEON 32QHD165.



CORSAIR, leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui la sortie du XENEON 32QHD165, un nouvel écran époustouflant spécialement conçu pour les joueurs et les créateurs. Il intègre un écran QHD 32 pouces ultra-plat avec une dalle LED IPS haut de gamme capable d’afficher de superbes images en 2560 x 1440. Présentant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz, une certification AMD FreeSync Premium et une compatibilité NVIDIA G-SYNC pour prendre en charge les jeux les plus récents, le XENEON 32QHD165 affiche une combinaison révolutionnaire de caractéristiques puissantes, de fonctions intelligentes et d’une conception raffinée auxquelle les utilisateurs aspirent. S’intégrant aisément dans les écosystèmes logiciels CORSAIR iCUE et Elgato Stream Deck pour un contrôle à la fois intuitif et personnalisé, le XENEON 32QHD165 deviendra l’élément phare de toute installation de streaming et de gaming moderne.







Des bords ultra-fins entourent l’écran 32 pouces du XENEON 32QHD165, pour des contours discrets, idéal pour les installations à plusieurs écrans. La dalle LED IPS utilise la technologie Quantum Dot avec une gamme chromatique couverte à 100 % pour le sRGB, 100 % pour l’Adobe RGB et à 98 % pour le DCI-P3. Dès lors, l’écran dispose d’une superbe précision chromatique, essentielle pour les créateurs travaillant avec des applications telles qu’Adobe Photoshop, After Effects et DaVinci Resolve.



En outre, la prise en charge HDR400 fournit une plage de luminosité étendue pour un réalisme accru dans les scènes les plus lumineuses ou sombres. Avec un angle de vue allant jusqu’à 178° horizontalement et verticalement, le XENEON 32QHD165 offre une excellente qualité d’image peu importe où vous vous situez et ceux, même si vous vous tenez presque parallèle à lui.







Le support en aluminium moulé au design unique du XENEON 32QHD165 ouvre un nouveau monde de possibilités pour les installations de streaming. Un point de montage intégré innovant situé sur le support présente un filetage standard de ¼”, assurant sa compatibilité avec divers systèmes de fixation tels que l’Elgato Multi Mount* et simplifie votre installation en y installant solidement une caméra, une lampe ou un microphone, directement au-dessus du moniteur.



Le XENEON 32QHD165 s’intègre aux logiciels CORSAIR iCUE et Elgato Stream Deck pour harmoniser davantage votre moniteur avec le reste de votre installation. iCUE permet d’ajuster l’ensemble des commandes à l’écran sans devoir accéder aux commandes physiques situées à l’arrière du moniteur. Avec iCUE, vous pouvez par exemple basculer instantanément entre vos différents réglages personnalisés lorsque vous passez d’un jeu à un film, ou à Photoshop. Cela est également possible par le biais d’un simple bouton sur votre Elgato Stream Deck ou écran tactile CORSAIR iCUE NEXUS.







Les nombreuses connexions et le système intelligent de gestion des câbles transforment le XENEON 32QHD165 en hub central. Avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, deux ports USB 3.1 Type C et deux ports USB 3.1 Type A, vous pouvez aisément brancher un grand nombre de périphérique gaming et accessoires de streaming. Le solide support en aluminium stylisé du XENEON 32QHD165 possède un routage des câbles intégré permettant de les organiser et de les masquer, pour que votre station de jeu soit propre et photogénique à tout moment. Avec une inclinaison d’écran comprise entre -5 et 20° et une hauteur ajustable de 100 mm, le support maintient l’écran précisément dans la position souhaitée. Si vous désirez fixer votre écran, un point de montage VESA de 100 x 100 mm vous permet de l’accrocher à un mur ou un bras de support en toute simplicité.



Disponibilité et Prix



’écran gaming CORSAIR XENEON 32QHD165 est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR. Disponibilité initiale en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Le CORSAIR XENEON 32QHD165 est vendu avec une garantie de trois ans, dont une politique « zéro pixel mort », et est secondé par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Le prix est de : 799.90 euros.



