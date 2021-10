ADATA nous propose des barrettes mémoires INDUSTRIELLE.



ADATA Industrial, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash et d'accessoires mobiles, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle génération de modules de mémoire DDR5 de qualité industrielle qui offrent un bond en avant majeur en termes de performances. Ils sont destinés à aider le développement de la 5G, de l'IA, de l'Edge Computing, du calcul haute performance, des véhicules automatisés et des soins de santé intelligents, pour n'en citer que quelques-uns.







Selon Yole Developments, les expéditions de mémoire DDR5 dépasseront la DDR4 d’ici à 2023 et les ventes de DDR5 représenteront 90 % du marché d’ici à 2026. La DDR5 sera la norme incontestée de l'avenir et un composant clé de la 5G, de l'AIoT et d'autres applications. Pour répondre aux futures demandes de ses clients, ADATA a dévoilé une série de modules de mémoire DDR5, notamment des variantes U-DIMM et SO-DIMM.



Les modules utilisent des circuits intégrés de haute qualité sélectionnés directement par le fabricant et seront proposés avec des capacités de 8 Go et plus. Par rapport à la DDR4, la DDR5 dispose d'une bande passante deux fois plus large et offre des fréquences plus élevées, jusqu'à 4800 MHz. De plus, elles fonctionnent avec seulement 1,1 V pour une meilleure efficacité énergétique.



Les modules de mémoire DDR5 de qualité industrielle d'ADATA sont équipés de Power Management ICs (PMIC), qui déplacent la fonctionnalité de gestion de l'alimentation des cartes mères vers les modules de mémoire. Cela permet un ajustement plus efficace de la tension pour une stabilité et des performances accrues. Les modules sont testés pour garantir une fiabilité et des performances maximales afin de répondre aux besoins des serveurs d'entreprise pour l'analyse des données volumineuses, l'apprentissage profond et l'informatique haute performance. Les modules sont également dotés de la technologie Thermal Sensor et d'un code de correction d'erreur sur puce pour éviter la surchauffe et maintenir des transmissions de signaux stables et précises.



Les modules peuvent également être équipés d'autres fonctionnalités à valeur ajoutée en fonction des besoins spécifiques. Elles comprennent un plaquage or PCB de 30µ pour une meilleure fiabilité de transmission des signaux, une protection anti-sulfuration et une technologie de revêtement conforme pour une résistance à la pollution, à la poussière et à l'humidité.



Les modules de mémoire DDR5 d'ADATA sont les premiers à être dévoilés pour les applications de niveau industriel et leur production en série débutera au quatrième trimestre 2021. En plus des spécifications existantes, ADATA cherche également à proposer des modules avec d'autres spécifications telles que R-DIMM, ECC, VLP DIMM, et des séries à température étendue pour répondre aux divers besoins des différentes applications et clients.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP