Antec présente le boîtier mi-tour NX320.



Antec Inc, fournisseur californien de composants et d'accessoires informatiques haute performance pour le marché du jeu, de la mise à niveau de PC et du bricolage, présente le NX320, le nouveau modèle de la série NX. Cette tour moyenne est équipée de trois ventilateurs ARGB de 120 mm.



















La série NX d'Antec offre un large choix de boîtiers de jeux dotés d'un éclairage LED et d'un panneau frontal au design accrocheur. Le nouveau boîtier NX320 possède un panneau latéral en verre trempé et met les composants intégrés sous les feux de la rampe. Ce boîtier d'entrée de gamme mesure 422 mm x 215 mm x 446 mm (DxLxH) et est compatible avec les cartes mères ATX, mATX et ITX.



Le NX320 prend en charge les cartes graphiques d'une longueur maximale de 355 mm et les radiateurs de CPU d'une hauteur maximale de 160 mm. Elle peut accueillir jusqu'à six ventilateurs et est équipée en usine de trois ventilateurs ARGB. En outre, la tour offre de la place pour un radiateur de 360 mm à l'avant et un refroidisseur de 120 mm à l'arrière du châssis.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 69 euros.



TECHPOWERUP