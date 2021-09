Trailer de la bêta ouverte de Battlefield 2042 et spécifications requises révélées Spécifications dévoilées.



EA DICE prépare Battlefield 2042 pour sa sortie le 19 novembre et un test de bêta ouverte est prévu le 6 octobre dans le cadre de cette préparation. Les propriétaires de PC, XBOX et Playstation pourront tous jouer sur la plate-forme de leur choix, mais les précommandes de BF2042 bénéficient d'un accès prioritaire les 6 et 7 octobre 2021. Afin de vous aider à choisir le système sur lequel vous souhaitez jouer, DICE a publié les spécifications minimales et recommandées pour la phase de test de la bêta ouverte. Gardez à l'esprit que ces spécifications diffèrent de celles du Playtest précédent.







Gardez à l'esprit que la configuration requise pour la bêta ouverte est susceptible d'être légèrement supérieure à celle du jeu final en raison des optimisations tardives et des divers outils de débogage que le client de la bêta a pu activer. Cela dit, ces exigences restent relativement élevées compte tenu de l'état actuel du marché des PC.



Voici un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Les minimums devraient être réalisables pour la plupart des systèmes de jeu de bureau achetés au cours des 5 dernières années. Un AMD Ryzen 5 3600 est peut-être un peu lourd, mais l'implication est qu'un système bon marché acheté aujourd'hui conviendrait. Les systèmes plus anciens équipés de la GTX 970 de NVIDIA ou d'une version plus récente peuvent également faire l'affaire, mais les GPU AMD de la série Rx 300 et les anciens GPU de la même époque ne seront pas pris en charge par les pilotes.



Les spécifications recommandées sont considérablement plus onéreuses. Ignorez l'Intel Core i7-4790 ; le Ryzen 7 2700X est toujours un processeur assez puissant et les deux GPU cités vous coûteront près de 600 £ s'ils étaient achetés aujourd'hui. Une GTX 1080, une 2060 SUPER, une RX 5700 sont également des équivalents récents en termes de performances de rastérisation brute, mais un seul de ce trio prendra également en charge le ray tracing.



Le test de quatre jours permettra d'identifier les problèmes de multijoueur et de charge des serveurs, tout en servant d'outil de marketing, principalement grâce à l'arrivée massive de streamers de jeux sur Twitch.tv et Youtube. Le préchargement commence le 5 octobre et, sur PC, le jeu sera disponible à la fois sur Origin et Steam. Vous trouverez de plus amples informations sur la page du test de la bêta ouverte.



Configuration minimale requise pour le PC :



- Système d'exploitation : Windows 10 64 bits,

- Processeur (AMD) : AMD Ryzen 5 3600,

- Processeur (Intel) : Core i5 6600K,

- Mémoire : 8 Go,

- Mémoire vidéo : 4 GO,

- Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti,

- Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 560,

- DirectX : 12,

- Configuration requise pour la connexion en ligne : Connexion Internet 512 KBPS ou plus rapide,

- Espace disque dur : 100 Go.



Configuration PC recommandée :



- Système d'exploitation : Windows 10 64 bits,

- Processeur (AMD) : AMD Ryzen 7 2700X,

- Processeur (Intel) : Intel Core i7 4790,

- Mémoire : 16 Go,

- Mémoire vidéo : 8 Go,

- Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce RTX 3060,

- Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 6600 XT,

- DirectX : 12,

- Configuration requise pour la connexion en ligne : 512 KBPS ou connexion Internet plus rapide,

- Espace disque dur : 100 Go SSD.



Le lancement de BF2042 a été repoussé d'un mois, au 19 novembre, ce qui permet de disposer de plus de temps de développement et de couper en deux les dates de sortie prévues de ses concurrents Call of Duty : Vanguard (5 novembre) et Halo Infinite (8 décembre).



