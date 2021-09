Logitech MX Keys Mini, un nouveau clavier sans fil minimaliste.



Le MX Keys Mini offre les meilleures caractéristiques des MX Keys de taille standard que les consommateurs connaissent et aiment, dans un clavier sans fil minimaliste conçu pour tout espace de travail, qu'il s'agisse d'un grand bureau de designer dans un studio ou d'une installation à domicile. T



"Notre nouveau facteur de forme plus petit est le résultat des commentaires et des demandes de la communauté créative pour une version plus petite de nos populaires MX Keys", a déclaré Tolya Polyanker, responsable de la série MX Master pour la créativité et la productivité chez Logitech. "MX Keys Mini vous permet de reprendre le contrôle de votre espace de travail, vous donnant plus d'espace pour que les idées fusent tout en vous permettant de rester productif et confortable pendant des heures."







Le MX Keys Mini est équipé de Perfect Stroke, la meilleure technologie de frappe non mécanique de Logitech. Le facteur de forme minimaliste aligne vos épaules et vous permet de placer votre souris plus près de votre clavier afin de réduire la portée des mains, ce qui se traduit par une meilleure posture et une ergonomie améliorée. Ses touches aux formes sphériques placent chaque touche, commande et raccourci au bout de vos doigts, sans encombrer votre espace avec des touches supplémentaires dont vous n'avez pas besoin. La stabilité accrue des touches réduit le bruit tout en optimisant la réactivité - et la référence tactile pour le positionnement de la main permet d'orienter facilement vos doigts et de rester dans votre flux. Trois nouvelles fonctions conçues pour optimiser votre expérience de travail lorsque vous utilisez les options Logitech sont disponibles dans MX Keys Mini : une touche de dictée (fonction fournie par Windows et macOS, disponible dans certains pays), une touche de microphone muet/désactivé et une touche emoji.



Offrant une recharge rapide par USB-C, MX Keys Mini connecte facilement jusqu'à trois appareils sans fil avec Bluetooth Low Energy et est compatible avec Windows, Chrome, Linux et Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetoothet le récepteur USB Logi Bolt. MX Keys Mini pour Mac est optimisé pour macOS, iOS et iPadOS.



MX Keys Mini plaît à toutes les personnalités avec ses trois couleurs - rose, gris pâle et graphite - et s'associe parfaitement aux souris de la série Master, ce qui vous permet de constituer une configuration MX complète et de créer comme jamais auparavant.



Chez Logitech, les produits sont conçus pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle et minimiser l'impact sur l'environnement. La conception durable prend en compte les impacts environnementaux et sociaux depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la fin de vie, c'est pourquoi une partie des pièces en plastique de la MX Keys Mini est fabriquée à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR) - 30 % pour le graphite et 12 % pour le gris pâle et le rose. Le programme PCR de Logitech illustre l'engagement de la marque à concevoir des produits durables et sa capacité à innover pour donner une seconde vie aux matériaux, contribuant ainsi à réduire l'impact carbone de notre industrie.



D’ici à la fin de l'année 2021, la moitié de la gamme actuelle de souris et de claviers Personal Workspace de Logitech comprendra un certain niveau de plastique PCR et les nouveaux produits introduits utiliseront du plastique PCR, dans la mesure du possible. L'emballage papier du MX Keys Mini provient également de forêts certifiées FSC(R), ce qui reflète l'engagement de Logitech à soutenir la gestion responsable des forêts du monde.



Prix et disponibilité



Logitech MX Keys Mini et MX Keys Mini pour Mac seront disponibles à partir d'aujourd'hui sur Logitech.com et chez de nombreux détaillants internationaux. Le prix de détail suggéré pour les MX Keys Mini et MX Keys Mini pour Mac est de 99.99 Dollars. Le MX Keys Mini for Business sera disponible à la vente fin octobre 2021 sur les principaux marchés.



THE GURU3D