GIGABYTE présente la série de ventilateurs AORUS ARGB.

GIGABYTE a présenté la série de ventilateurs AORUS ARGB. Vendus en kits monoblocs, ces ventilateurs se déclinent en deux variantes basées sur la taille : 120 mm (modèle : GP-AR120RFAN) et 140 mm (GP-AR140RFAN) ; et sont visuellement caractérisés par huit LED ARGB situées dans le moyeu, diffusées par les roues blanches givrées. Le cadre est arrière, avec un rembourrage en caoutchouc anti-vibration le long des supports.



Les pales du ventilateur à bords triangulaires sont conçues pour maximiser le flux d'air axial, qui peut être échangé contre des vitesses plus faibles. Les moteurs sont dotés de six fentes (jeux d'enroulement) et d'un roulement à manchon avec un " nanolubrifiant en graphène ", qui, selon GIGABYTE, offre des niveaux de bruit inférieurs de 15 % et une durée de vie deux fois plus longue que les conceptions à double roulement à billes.















Le ventilateur AORUS 120 ARGB tourne à des vitesses de 800 à 1 700 tr/min, avec un débit d'air compris entre 18,52 et 40,85 CFM, une pression de 0,37 à 1,48 mm H₂O et un niveau de bruit de 7,3 à 28,6 dBA. Son roulement à manchon est évalué à 73 500 heures. Le ventilateur AORUS 140 ARGB, quant à lui, effectue les mêmes 800 à 1 700 tr/min, mais grâce à sa roue plus grande, il dégage un flux d'air de 30,3 à 60,64 CFM, une pression de 0,59 à 2,18 mm H₂O et un bruit de 8,9 à 35,8 dBA, avec la même durée de vie du roulement de 73 500 heures. Les deux ventilateurs disposent d'entrées PWM à 4 broches pour leur fonction principale, et d'entrées ARGB à 3 broches pour l'éclairage. GIGABYTE les accompagne d'une garantie de 3 ans.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP