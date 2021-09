Akasa présente un boîtier de disque externe USB 3.2 NVMe M.2.



Akasa, vient de sortir un nouveau boîtier en aluminium pour les disques M.2. Cette itération de la gamme de boîtiers M.2 d'Akasa est dotée des dernières fonctionnalités telles que la connectivité USB 3.2 Génération 2x2, le support UASP et un tout nouveau design sans outil, et est conçue pour des vitesses de transfert de données ultra-rapides allant jusqu'à 20 Gb/s. Le boîtier est usiné dans de l'aluminium de haute qualité, fonctionnant comme un dissipateur thermique pour évacuer l'excès de chaleur du disque. Un tampon thermique est inclus dans l'emballage pour permettre la meilleure dissipation possible de la chaleur.







La boîte contient également un câble tressé USB-C vers USB-C de haute qualité, suffisamment résistant pour supporter l'usage quotidien constant auquel ce boîtier est destiné. La conception sans outil comprend deux vis à oreilles en métal de haute qualité, suffisamment solides pour maintenir sans effort votre disque M.2 et donner une apparence élégante au boîtier. Une languette en caoutchouc simple mais efficace maintient le disque en place, tandis que la conception actualisée permet au dissipateur thermique en aluminium d'entrer pleinement en contact avec la plaque thermique et de travailler efficacement.











Le circuit imprimé est compatible NMVe et fonctionnera avec toutes les générations d'USB. Les meilleures performances peuvent être obtenues en insérant le boîtier dans un port USB 3.2 Gen 2x2, où des vitesses allant jusqu'à 20 Gbps permettront de transférer des données telles que des films 4K complets, des fichiers Adobe Premier ou des jeux triple A en quelques minutes. Le tout nouveau boîtier d'Akasa est parfait pour une gamme de professions et d'applications telles que les vidéastes, les joueurs en déplacement ou le stockage de sauvegarde à accès rapide et économique.







Prix et disponibilité



Le boîtier en aluminium M.2 NVMe SSD to USB 3.2 Gen 2x2 (AK-ENU3M2-07) est maintenant disponible et son prix commence à

69.95 euros.



