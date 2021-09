MSI annonce les refroidisseurs de CPU AIO haut de gamme MEG CoreLiquid S-Series.

MSI annonce les refroidisseurs de CPU AIO haut de gamme MEG CoreLiquid S-Séries.



La série MEG CORELIQUID S s'est infiltrée dans la gamme de refroidisseurs liquides de MSI pour fournir le nec plus ultra en matière de refroidissement qui ne s'entend pas. Le système de refroidissement liquide scellé transfère efficacement la chaleur du processeur vers un radiateur disponible en deux tailles : 360 mm et 280 mm. La chaleur du radiateur est dissipée à l'aide des ventilateurs silencieux MEG SILENT GALE Series de MSI. Voyez ce que vous ne pouvez pas entendre grâce à l'écran IPS de 2,4 pouces qui peut être configuré pour surveiller les informations matérielles et impressionner les spectateurs.







Conçu en partenariat avec Asetek, le leader mondial des solutions de refroidissement liquide pour les PC de jeu et les amateurs de bricolage, MSI atteint de nouveaux sommets avec le MEG CORELIQUID S Series. Ce refroidisseur de liquide haut de gamme met l'accent sur des performances de refroidissement silencieuses et peu bruyantes tout en offrant une expérience utilisateur enrichie. La pompe de 7e génération d'Asetek présente à la fois une résistance à la perméation améliorée et une durabilité accrue. Pour permettre un fonctionnement silencieux, les ventilateurs du radiateur et le ventilateur du bloc d'eau supportent tous le mode Fan 0 RPM. Les utilisateurs peuvent régler les courbes des ventilateurs dans le logiciel MSI Center pour que les ventilateurs cessent tout mouvement et offrent un silence absolu jusqu'à 80 degrés Celsius sur le processeur.







Le MEG CORELIQUID S Series est équipé de ventilateurs MEG SILENT GALE Series qui se montent sur le radiateur. Ce ventilateur intègre des caractéristiques innovantes et d'autres traitements éprouvés de réduction du bruit qui démontrent les réalisations de MSI dans le domaine du jeu et de la conception de PC haute performance. Les pales du ventilateur de la série MEG SILENT GALE sont fabriquées en polymère à cristaux liquides (LCP), un plastique dense capable de supporter l'expansion thermique et de résister aux harmoniques pour produire moins de vibrations. Les pales du ventilateur sont également soigneusement formées pour maximiser les performances du flux d'air, optimisées à un angle de 32 degrés pour retenir 58 % du flux d'air. Un roulement hydrodynamique (HDB) réduit le bruit de frottement et augmente la durée de vie du ventilateur. Des joints anti-vibration situés aux quatre coins du ventilateur atténuent les cliquetis causés par les vibrations restantes.







Le MEG CORELIQUID S Series est doté d'un écran IPS de 2,4 pouces qui peut être configuré pour afficher une variété d'informations matérielles ou de graphiques personnalisables. Avec le MSI Center, les utilisateurs peuvent choisir d'afficher sur le MEG CORELIQUID série S des informations matérielles relatives au CPU, au GPU, au PSU, aux ventilateurs et même au liquide de refroidissement. Si les utilisateurs se sentent enjoués et aventureux, ils peuvent importer des fichiers GIF et MP4 pour l'affichage.



