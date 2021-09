COLORFUL lance le Onebot M24A1 AIO PC pour les professionnels.



Onebot, une sous-marque de Colorful Technology Company Limited, présente le PC professionnel tout-en-un onebot M24A1 conçu pour répondre aux divers besoins des professionnels. Le onebot M24A1 est équipé d'un processeur Intel Core de 11e génération, de 16 Go de mémoire DDR4 et de 512 Go de stockage SSD rapide pour une informatique rapide et réactive. Il est doté d'un écran IPS de 23,8 pouces avec une résolution FHD (1920x1080) et d'un cadre fin pour créer un look élégant et raffiné.















Le PC AIO onebot M24A1 est équipé d'une webcam 720p intégrée de 2,0 mégapixels et de deux haut-parleurs de 3 W pour les vidéoconférences. Il est également doté de quatre ports USB 3.0 et de deux ports USB 2.0 supplémentaires pour les périphériques et autres. Le onebot M24A1 est même livré avec un DVD-ROM et un lecteur de cartes SD. Le PC AIO onebot M24A1 offre une informatique efficace dans un boîtier compact pour un espace de travail sans encombrement.



Compact et élégant



Le onebot M24A1 est un PC AIO peu encombrant qui optimise l'utilisation de l'espace limité dans un environnement de travail typique. La partie la plus fine du PC AIO mesure moins de 12 mm et utilise une base métallique élégante et durable avec un support creux pour la gestion des câbles. Le onebot M24A1 mesure 541 mm x 330,3 mm x 56,4 mm.



Des performances réactives



Pour répondre aux exigences des professionnels et des étudiants en matière d'efficacité et de réactivité, le onebot M24A1 est équipé d'un processeur Intel Core i5-11400 de 11e génération à 6 cœurs et 12 threads, cadencé à 4,40 GHz, associé à 16 Go de mémoire DDR4, pour des performances réactives au service de la productivité. Il est également doté d'une mémoire SSD rapide de 512 Go.



Excellente qualité d'image



L'écran IPS FHD de 23,8 pouces du onebot M24A1 couvre 99 % de la gamme de couleurs sRGB et offre une excellente qualité d'image et une présentation fidèle des couleurs. Ses bordures de 1,8 mm d'épaisseur sur trois côtés créent un effet panoramique. Il offre également des angles de vision larges de 178°. Le support ergonomique permet une inclinaison de -5° à 20°.



Options de connectivité étendues



Le PC tout-en-un onebot M24A1 est tout ce dont vous avez besoin pour travailler et être productif. Il est doté d'un appareil photo HD intégré de 2,0 Mpx, d'un microphone et de haut-parleurs stéréo. Il dispose de quatre ports USB 3.0 en bas et de deux autres ports USB 2.0 sur le côté pour les périphériques et autres appareils. Il dispose également d'un lecteur de carte SD, ce qui facilite l'exportation de photos et de vidéos pour les photographes et les vidéastes. Il dispose également d'un port HDMI permettant aux utilisateurs de connecter un écran secondaire pour créer une configuration à double écran.



Prix et disponibilité



Le prix de détail suggéré par le fabricant du onebot M24A1 AIO PC est de 759 Dollars.



TECHPOWERUP