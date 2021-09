TECHPOWERUP nous propose le test des : Lexar Hades OC RGB DDR4-3600 2x 16 Go.







Ceux qui se sont retrouvés dans un magasin d'électronique local à la recherche d'une clé USB au cours de la dernière décennie ont peut-être vu des produits de la marque Lexar sur les étagères. Aux débuts des PC domestiques, l'entreprise était un pionnier de la mémoire flash. Plus tard rachetée et détenue par Micron Technology, l'entreprise a de nouveau été mise en vente en 2017.



Longsys est devenu le nouveau propriétaire et a rapidement développé les ventes au niveau mondial avec de nombreux lancements de nouveaux produits en rebaptisant certains des best-sellers antérieurs de l'entreprise. Lexar est connu pour ses produits de mémoire flash de qualité depuis un certain nombre d'années, ce qui est certainement vrai pour de nombreux produits de mémoire flash de la gamme professionnelle PRO de la société.







La technologie DDR4 a atteint sa pleine maturité l'année dernière, avec la sortie de kits qui donnent un nouveau sens au mot "performance". Cependant, la majorité des consommateurs ne sont pas intéressés par l'achat de produits à la pointe des avancées technologiques actuelles. Ils recherchent plutôt des produits plus esthétiques et moins coûteux pour leur portefeuille.



Cela ne veut pas dire que les mémoires de performance n'ont pas leur place parmi les passionnés d'informatique ; cependant, il faut généralement beaucoup de temps pour que ces types de kits soient opérationnels à leurs fréquences et timings respectifs. Le fait de devoir régler manuellement les paramètres dans le BIOS explique pourquoi la plupart du marché de la DDR4 n'est pas de premier ordre. Dans la mesure du possible, l'idéal est d'avoir moins de tracas et d'être Plug and Play.



Lexar s'aventure une fois de plus sur un nouveau terrain avec des kits de mémoire RGB pour les ordinateurs personnels. Ces kits sont vendus soit à 3200 MT/s soit à 3600 MT/s dans des configurations de 16 ou 32 Go. Dans cette revue, nous couvrirons le kit Hades OC RGB 32 Go (2x 16 Go) évalué à 3600 MT/s. La partie RGB de Lexar prend en charge les logiciels de contrôle de l'éclairage développés par les principaux fabricants de cartes mères, notamment ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome Sync.



Voici la fiche technique :







Le kit Lexar Hades OC RGB que j'ai testé aujourd'hui suit le nouveau standard de milieu de gamme pour les timings en utilisant 18-22-22-42 à une tension modeste de 1,35 V. Ce changement est dû au fait que de nombreux circuits intégrés qui ont la capacité d'avoir des timings plus serrés sont réservés aux kits premium pour leur large gamme de binning ou sont simplement EOL et ne sont plus en production.



À l'avenir, nous commencerons à voir beaucoup plus de kits de mémoire grand public utilisant des timings aussi lâches. Maintenant que nous savons ce que nous examinons, il est temps de voir ce qui fait que ce kit Lexar se distingue sur un marché surchargé.



TECHPOWERUP