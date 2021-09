Pilotes Windows 11 3.09 pour les chipsets AMD.



AMD publiait il y a quelques jours son premier pilote graphique Radeon Software pour le système d'exploitation Windows 11 alors que ce dernier doit sortir dans seulement deux semaines.







Les drivers des cartes mères équipées d'un chipset AMD ou accueillant un APU ont également été mis à jour en version 3.09 la semaine dernière là encore afin d'assurer la compatibilité avec Windows 11. On constate toutefois dans les notes de version que toutes les configurations AMD ne sont pas supportées avec Windows 11 malgré ce pilote alors qu'elles le sont avec Windows 10.



Les processeurs desktop A Series 7th gen, Ryzen 1st Gen, Ryzen Threadripper 1st Gen, Ryzen 2000G Séries ainsi que les processeurs mobiles Ryzen 2000U Series ne sont tout bonnement pas supportés par ces drivers sous Windows 11. Ces produits ne font en effet pas partie de la liste Microsoft officielle des APU et CPU AMD compatibles Windows 11. C'est d'ailleurs également le cas de certains processeurs Intel des séries Core 6th Gen (Skylake) et Core 7th Gen (Kaby Lake).



Toutefois, si la migration automatique de Windows 10 vers Windows 11 sur l'une de ces configurations AMD ne sera pas possible via Windows Update, il semblerait que Windows 11 puisse quand même être installé sur de "vieilles" machines de ce type en effectuant une installation fraîche de l'OS à partir de l'image ISO téléchargeable. Windows 11 peut alors se contenter d'un module de sécurité TPM de type 1.2 (contre 2.0 dans les prérequis pour une mise à jour automatique). A voir dans ce cas si le pack de pilotes AMD Chipset pourra être installé ou bien s'il faudra se contenter des pilotes intégrés nativement dans Windows 11.



Par ailleurs, sachez que le pilote AMD RAID et l'application de configuration RAIDXpert2 n'ont pas été mis à jour pour le moment afin de supporter Windows 11. Même chose pour le pilote StoreMI. Si vous possédez une grappe de stockage RAID comprenant des disques durs SATA, ou des SSD SATA/NVMe, il faut impérativement attendre que ce pilote AMD RAID soit disponible avant de passer à Windows 11.



Le système Windows 10 reste bien évidemment toujours supporté par ces drivers Chipset Drivers 3.09 y compris pour les premiers processeurs Ryzen.



Téléchargement



- Drivers AMD Chipset Drivers 3.09.01.140 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



