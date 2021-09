COUGAR nous propose un nouveau fauteuil Gamers : Le Terminator.



Une révolution sans précédent du fauteuil de jeu



Combiné à la fonctionnalité et à l'ergonomie, COUGAR Terminator est un fauteuil de jeu à l'esthétique unique. Il apporte un fort sentiment d'excitation, des performances révolutionnaires et une excellente ergonomie, que les gamers et les joueurs d'esports ont envie d'utiliser.























Excellent soutien pour la courbe naturelle de la colonne vertébrale



La conception unique de la quille centrale de Terminator et le dossier finement ajusté offrent un excellent soutien à la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Il a été créé pour soutenir l'ensemble de votre dos et vous offrir un confort extrême.



Soutien lombaire optimal



La structure du Terminator soutiendra adéquatement le bas de votre dos et vous maintiendra dans une position assise correcte. La conception lombaire permet un soutien complet de la région lombaire afin de soulager la douleur et la fatigue pendant les sessions de jeu de longue durée.



Conception du dossier de ventilation



La conception du dossier de ventilation hautement respirant du Terminator permet à la chaleur corporelle de passer à travers le dossier pour vous garder au frais et au sec pendant une longue session de jeu.



Dossier flexible en PAFRP



Le dossier de Terminator en plastique renforcé de fibres de qualité industrielle (PAFRP) avec une conception de mousse embrassée de haute densité, est non seulement solide et durable, mais soutient également vos mouvements de manière flexible et confortable.



Similicuir Hyper-Dura



COUGAR présente le nouveau similicuir Hyper-Dura de qualité supérieure, qui offre des performances 12 fois plus durables que le cuir ordinaire.



Conception entièrement personnalisée et ajustable

Le Terminator peut être réglé avec précision pour les joueurs grâce à sa conception entièrement personnalisée. Réglez facilement l'appui-tête, l'inclinaison du dossier et la hauteur. Les accoudoirs en métal 4D sont également réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et en inclinaison, ce qui vous permet de trouver facilement votre position la plus confortable et préférée.



Ultra-stable et ultra-durable



L'empattement extra-large en aluminium exclusif de Terminator. Comparé à l'empattement standard, l'empattement exclusif de Terminator a un diamètre de 29,6 pieds et est également équipé de roulettes extra-larges de 3 pieds. C'est la meilleure garantie de stabilité et de durabilité.



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



COUGARGAMING