La Radeon RX 6600 PULSE (Non-XT) de Sapphire est présentée et listée en ligne.



La carte graphique Radeon RX 6600 PULSE (Non-XT) de Sapphire a été mise en ligne par le détaillant portugais PCDIGA. Nous avons déjà vu plusieurs listings de la RX 6600 mais c'est la première variante personnalisée à obtenir des images officielles plusieurs semaines avant le lancement.



Carte graphique personnalisée Sapphire Radeon RX 6600 PULSE (Non-XT) photographiée, mise en vente en ligne pour 589 Euros























La Sapphire Radeon RX 6600 PULSE sera le modèle d'entrée de gamme de la série Sapphire 6600. La carte sera équipée d'une solution de refroidissement à double ventilateur et à double fente et disposera d'une conception de PCB personnalisée. La carte est également dotée d'une plaque arrière et comprendra quatre sorties d'affichage, dont un port HDMI et trois ports DP. En ce qui concerne l'alimentation, la carte sera équipée d'un seul connecteur à 8 broches. Les vitesses d'horloge ne sont pas indiquées, il faudra donc attendre un peu avant d'obtenir plus d'informations.



Caractéristiques de la carte graphique AMD Radeon RX 6600







La série AMD Radeon RX 6600 sera positionnée comme une solution de jeu 1080p haut de gamme. L'AMD Radeon RX 6600 XT a été lancé à un prix de 379 $ US, nous pouvons donc nous attendre à un prix d'environ 299 $ - 329 $ US pour la variante non-XT. Cela la place juste à côté de la GeForce RTX 3060 qui a un PDSF de 329 $ US, mais sur la base de la situation actuelle du marché, nous ne devrions pas nous attendre à ce que le prix de la carte soit dans cette fourchette, mais plutôt beaucoup plus élevé.



Gamme de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series "RDNA 2" :









Mais là encore, ce sont les prix de vente officiels dont nous parlons et nous savons à quel point ils sont suivis de nos jours. La carte est listée pour un prix préliminaire de 589,90 euros. Le même détaillant propose la Radeon RX 6600 XT PULSE à 529,90 euros, ce qui indique clairement que le prix n'est pas définitif. Un autre détaillant basé aux Pays-Bas, nnpartners, a listé la carte graphique MSI Radeon RX 6600 MECH 2X 8 GB pour 496.21 Euros (hors TVA). Il semble donc que sur la base de ces prix, il sera un peu difficile d'obtenir une carte graphique AMD Radeon RX 6600 personnalisée pour moins de 400 $ US. On peut s'attendre à ce que la carte dispose de beaucoup de stock, mais les rumeurs disent le contraire, AMD se concentrant sur la variante XT pour le moment. La carte devrait être lancée le 13 octobre 2021.



WCCFTECH