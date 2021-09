Lexar annonce la série professionnelle NM800 PCIe Gen4x4 NVMe SSD.



Lexar, l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire flash, est fier d'annoncer le nouveau SSD NVMe Lexar Professional NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4. Il est conçu pour les joueurs acharnés et les professionnels de la création qui recherchent une vitesse supérieure dans leurs stations de travail et leurs consoles de jeu.







Le SSD NVMe NM800 M.2 2280 de Lexar Professional offre des performances SSD maximales qui vous placent sur la voie rapide de l'informatique avec des vitesses allant jusqu'à 7400 Mo/s en lecture et 5800 Mo/s en écriture[1], soit 12,7 fois la vitesse des SSD basés sur SATA3. Il est également pris en charge par la norme technologique PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 et rétrocompatible avec PCIe 3.0, ce qui ajoute de la polyvalence à votre flux de travail professionnel.



Développé avec le contrôleur 12nm, le SSD professionnel NM800 produit une faible consommation d'énergie pour une plus grande autonomie et une meilleure expérience utilisateur.



Contrairement aux disques durs traditionnels, le SSD NM800 ne comporte aucune pièce mobile et est donc conçu pour durer. En outre, il est également résistant aux chocs et aux vibrations[2], ce qui en fait un SSD robuste et fiable.



"Lexar s'engage à fournir de meilleures solutions de mémoire. Nous sommes ravis d'annoncer le nouveau SSD NVMe Lexar® Professional NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4 à notre gamme de produits SSD. Avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 7400MB/s, c'est un choix de premier ordre pour les créateurs de contenu et les joueurs qui veulent libérer les performances maximales du SSD pour une informatique de haut niveau ", a déclaré Joel Boquiren, directeur général de Lexar.



Caractéristiques principales :



- Interface PCIe Gen4x4 à vitesse supérieure : 7400 Mo/s en lecture et 5800 Mo/s en écriture1 - NVMe 1.4, avec facteur de forme M.2 2280,

- Obtenez une vitesse 12,7 fois supérieure à celle d'un SSD basé sur SATA,

- Conçu pour les joueurs invétérés et les professionnels de la création,

- Caractéristiques LDPC (Low-Density Parity Check),

- Résistant aux chocs et aux vibrations, sans pièces mobiles,

- Conçu avec une étiquette de dissipation de la chaleur qui maintient votre ordinateur au frais

- Garantie limitée de cinq ans.



Disponibilité et Prix



Le SSD NVMe NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4 de Lexar Professional est disponible ce mois-ci au Royaume-Uni pour achat en ligne (y compris via la page d'accueil Lexar @ Amazon) au prix de 105.90 euros (512 Go), 187.90 euros (1 To). Le SSD NM800 sera disponible aux États-Unis au premier trimestre 2022.



Toutes les conceptions de produits Lexar sont soumises à des tests approfondis dans les laboratoires de qualité de Lexar, des installations comprenant plus de 1 100 appareils numériques, afin de garantir les performances, la qualité, la compatibilité et la fiabilité. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.lexar.com/.



