ASUS Republic of Gamers annonce des périphériques de jeu blanc clair de lune.



ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce aujourd'hui une toute nouvelle gamme de périphériques de jeu qui reprend l'esprit minimaliste du monochrome avec une couleur Moonlight White saisissante. Le clavier ROG Strix Scope NX TKL 80%, clavier mécanique RGB sans touches, la souris ROG Strix Impact II ambidextre, le casque ROG Strix Go Core et le casque intra-auriculaire ROG Cetra II Core sont désormais disponibles en Amérique du Nord dans cette superbe couleur.



















ROG a depuis longtemps tissé Aura Sync dans un vaste écosystème d'appareils pour permettre aux joueurs de mettre en lumière leur personnalité à travers leur équipement, mais de nombreux joueurs recherchent également un look minimaliste. C'est pourquoi la palette de couleurs de ROG s'élargit pour inclure la série Moonlight White qui offre une contrepartie imposante au schéma de couleurs rouge et noir caractéristique.



ROG Strix Scope NX TKL Blanc Clair de Lune















Le ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White est un clavier de jeu mécanique compact, sans touches, doté du design Xccurate - une touche de contrôle (Ctrl) extra-large qui est plus facile à sentir et à trouver lors d'une session FPS frénétique. Avec un choix de commutateurs ROG NX pour une sensation et une fiabilité optimales, une plaque supérieure entièrement en aluminium pour la solidité et le style, et un éclairage Aura RGB personnalisable, le Strix Scope NX TKL Moonlight White permet aux joueurs de jouer comme des pros et de se démarquer de la concurrence.



Avec un faible encombrement qui libère de l'espace sur le plan de travail pour des mouvements de souris plus larges, le Strix Scope NX TKL Moonlight White est parfait pour les réglages de sensibilité inférieurs qui ralentissent le réticule pour une précision de visée accrue. Le clavier est surmonté d'une façade en aluminium pour une meilleure résistance au quotidien et sa finition est marquée d'une esthétique slash qui ajoute une touche de style.



ROG Strix Impact II Moonlight White























La souris ROG Strix Impact II Moonlight White est une souris de jeu ambidextre légère qui offre une action fluide et une superbe flexibilité. Elle est dotée de boutons pivotants et d'un câble en caoutchouc souple pour des clics rapides et tactiles et des glissements sans entrave. Elle est également équipée d'un capteur de 6200 dpi pour une précision extrême. En outre, Impact II Moonlight White est équipé d'une douille de commutateur exclusive à emboîtement pour prolonger sa durée de vie, et d'un commutateur DPI réglable sur quatre niveaux qui permet de varier facilement la sensibilité pour s'adapter à tous les styles de jeu et à tous les besoins.



ROG a collaboré avec des joueurs professionnels lors de la conception de la souris Strix Impact II Moonlight White, ce qui a permis d'obtenir une souris de jeu optimisée pour les performances et le confort, dans un cadre de seulement 79 g (environ ~2,8 oz). Le capteur de 6200 dpi fonctionne à une vitesse allant jusqu'à 220 pouces par seconde (ips) et possède un taux d'interrogation de 1000 Hz, ce qui garantit une grande précision, une réponse rapide et un contrôle précis, le tout sans le moindre décalage. Impact II Moonlight White comprend même cinq boutons programmables, permettant d'adapter le contrôle à différents jeux ou styles de jeu.



La Strix Impact II Moonlight White brille de mille feux, avec un éclairage Aura RGB intégré au logo, à la molette de défilement et à l'avant, et avec les LED de pointe projetées vers l'avant comme des phares pour éclairer le champ de bataille du plan de travail. L'éclairage peut être personnalisé à l'aide d'un spectre de couleurs quasi infini et d'une gamme d'effets dynamiques, et jusqu'à trois profils peuvent être stockés à bord pour emmener ces préférences partout.



ROG Strix Go Core Moonlight White



















Le ROG Strix Go Core Moonlight White est un casque de jeu de 3,5 mm qui prend en charge toutes les plateformes de jeu les plus populaires, notamment PC, Mac, téléphones mobiles, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Équipé de pilotes exclusifs ASUS Essence de 40 mm avec des chambres hermétiques, le Strix Go Core Moonlight White offre un son incroyablement riche et pur avec des basses profondes optimisées pour des expériences audio immersives.



Avec un design ergonomique et léger pour un superbe confort et un mécanisme de pliage pivotant pour une portabilité rapide et facile, Strix Go Core Moonlight White offre l'équilibre parfait des caractéristiques pour permettre aux joueurs de jouer sans fatigue, où qu'ils aillent.



Certifié par Discord et TeamSpeak, le Strix Go Core Moonlight White est également équipé d'un microphone à perche unidirectionnel détachable, réglé pour faire ressortir la voix du porteur afin de faciliter la communication avec ses coéquipiers.



ROG Cetra II Core Moonlight White























Le casque gaming intra-auriculaire ROG Cetra II Core Moonlight White est doté de pilotes ASUS Essence en caoutchouc silicone liquide (LSR) pour une qualité audio irréprochable. Le casque permet aux utilisateurs de profiter d'un son de qualité gaming avec une grande variété de plateformes, notamment la compatibilité avec la PlayStation 5, la Xbox Series X/S, le ROG Phone 5, les téléphones mobiles, les PC Mac et la Nintendo Switch. Les ailettes et les embouts auriculaires inclus sont également fabriqués en LSR pour un confort accru.



Fabriqué à partir d'un aluminium fin et léger, le Cetra II Core Moonlight White a un look saisissant et élégant qui est complété par une résistance aux rayures, élevant l'esthétique et la durabilité. Il bénéficie également d'un connecteur à 90 degrés qui maintient le câble du casque à l'écart, améliorant ainsi le confort pendant le jeu portable.



Voici les spécifications :



Clavier de jeu ROG Strix Scope NX TKL Blanc Clair de Lune



- Commutateurs de touches Commutateurs mécaniques ROG NX : Rouge, marron, bleu,

- Connexion USB 2.0,

- Layout Tenkeyless, 84 (US)/85 (UK)/87 (JP) Touches,

- Force d'actionnement ROG NX Rouge : 45 g, ROG NX Marron : 58 g, ROG NX Bleu : 65 g,

- Distance d'actionnement ROG NX Rouge : 1,8 mm, ROG NX Marron : 2,0 mm, ROG NX Bleu : 2,3 mm,

- Rétro-éclairage du clavier LED RVB par touche, éclairage frontal RVB, logo RVB, indicateurs de verrouillage RVB,

- Anti-Ghosting N-key rollover,

- Fréquence d'interrogation 1000 Hz,

- Dimensions 356 x 136 x 40 mm,

- Poids 830 g (sans câble), 880 g (avec câble),

- Type de câble Fibre bradée, Type-A à Type-C,

- Longueur du câble 1,8 m,

- Support OS Windows 10,

- Mémoire embarquée et logiciels 5 profils personnalisables, 1 profil par défaut, et Armoury Crate installés.



Souris de jeu ROG Strix Impact II Moonlight White



- Connectivité Filaire USB 2.0,

- Capteur Capteur optique,

- Résolution 200-6200 dpi,

- Vitesse maximale 220 ips,

- Accélération maximale 30 g,

- Fréquence de rapport USB 1000 Hz,

- Commutateur L/R Type Omron avec une durée de vie de 50 millions de clics,

- Boutons 1 bouton DPI et 5 boutons programmables,

- AURA Sync Oui,

- Câble Câble USB de 2 m en caoutchouc souple,

- Système d'exploitation Windows 10,

- Logiciel Armoury Crate,

- Dimensions 120 x 62,5 x 39,5 mm,

- Poids 79 g (sans câble).



Casque de jeu ROG Strix Go Core Blanc Clair de Lune



- Casque d'écoute,

- Connecteurs jack audio 3,5 mm,

- Réponse en fréquence 20-40 kHz,

- Impédance 32 ohms,

- Haut-parleurs Aimants en néodyme 40 mm,

- Microphone à perche,

- Configuration de la prise de son unidirectionnelle,

- Réponse en fréquence 100 Hz - 10Khz,

- Sensibilité -45 dB,

- Dimension,

- Produit (mm) 205 x 190 x 54 mm,

- Boîte de couleur (mm) 179 x 86 x 242 mm,

- Poids Produit : 252 g.



Casque intra-auriculaire de jeu ROG Cetra II Core Moonlight White



- Casque d'écoute,

- Connectivité Connecteur 3,5 mm,

- Réponse en fréquence 20 Hz - 40 KHz,

- Impédance 32 ohms,

- Haut-parleurs Haut-parleur LSR de 9,4 mm,

- Microphone en ligne,

- Configuration du microphone Omni-directionnel,

- Réponse en fréquence 50 Hz - 10 KHz

- Sensibilité -40 ± 3 dB,

- Dimension,

- Produit (mm) 15,5 x 15,5 x 27,8,

- Boîte de couleur (mm) 186 x 128 x 56,

- Poids Produit : 18 g.



DISPONIBILITÉ ET PRIX



Les périphériques de jeu ASUS ROG Moonlight White sont désormais disponibles en Amérique du Nord :



- Clavier gaming ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White pour 119.99 Dollars.

- ROG Strix Impact II Moonlight White gaming mouse pour 49.99 Dollars.

- Casque de jeu ROG Strix Go Core Moonlight White pour 79.99 Dollars.

- Casque intra-auriculaire ROG Cetra II Core Moonlight White pour jeux vidéo pour 59.99 Dollars.



Pour plus d'informations :



- ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White gaming : Cliquez ICI,

- ROG Cetra II Core Moonlight White gaming in-ear headphones : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP