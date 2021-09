Lancement mondial du casque Recon 200 Gen 2 de Turtle Beach.



Le Recon 200 Gen 2 de Turtle Beach, une mise à jour de nouvelle génération du casque Recon 200 préféré des fans, est maintenant disponible dans le monde entier après sa révélation le 23 août. Largement basée sur le design original, la variante Gen 2 a été modifiée pour plus de confort et une nouvelle esthétique, tout en offrant la même fonctionnalité filaire avancée au même prix de vente conseillé de 58.90 euros.







Le Recon 200 Gen 2 est un casque stéréo équipé de deux haut-parleurs en néodyme de 40 mm qui reproduisent un son stéréo amplifié d'une grande clarté. Ils sont complétés par une batterie rechargeable qui peut amplifier les basses et piloter le contrôle variable du micro et le réglage du niveau sonore pendant 12 heures, tout en continuant à fonctionner en mode passif une fois la batterie épuisée. La connectivité est effectivement universelle grâce à l'utilisation d'une prise jack 3,5 mm, ce qui la rend compatible avec les Xbox Series X|S et Xbox One, PS5 et PS4, Nintendo Switch (en mode mobile) et la plupart des PC et appareils mobiles.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



"La combinaison de performances audio puissantes, de confort et de compatibilité multiplateforme du Recon 200 Gen 2 à 58.90 euros devrait le placer en tête de liste des casques pour les joueurs qui cherchent à améliorer leur expérience de jeu. Le Recon 200 original possédait déjà un ensemble de fonctionnalités de base très appréciées, et avec la mise à jour de la conception de la Gen 2, nous avons encore plus de fonctionnalités pour le même PDSF qui rendait l'original si attrayant. Les joueurs auront du mal à trouver un autre casque à ce niveau de prix qui rivalise avec ce que le Recon 200 Gen 2 apporte sur la table".



- Juergen Stark, président et directeur général de Turtle Beach Corporation.







Une batterie rechargeable permet de booster et d'amplifier la scène sonore par défaut, mais le Recon 200 Gen 2 prend également en charge les technologies surround spatiales, notamment Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone:X et Sony 3D Audio. Le Recon 200 Gen 2 comprend également un contrôle variable du micro pour que les joueurs puissent entendre et ajuster le volume de leur voix dans le casque afin d'éviter de crier, et un mode de charge rapide signifie qu'il suffit de 15 minutes de charge pour que les fonctions de jeu durent jusqu'à 1,5 heure. Les modes XBOX et Playstation sont facilités par une simple pression sur un interrupteur situé à l'arrière du casque, et le microphone peut également être mis en sourdine, pour les moments où vous devez absolument couper les communications.



Les derniers détails de la conception comprennent un bandeau métallique renforçant la stabilité et la rigidité, ainsi que les oreillettes en mousse à mémoire de forme ProSpecs de Turtle Beach, recouvertes de tissu respirant.



Pour plus d'informations sur le Recon 200 Gen 2, rendez-vous sur TurtleBeach.com, où vous trouverez également des détails sur d'autres casques de jeu primés.



