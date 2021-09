TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.42.0.







TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version, 2.42.0, de TechPowerUp GPU-Z, le célèbre utilitaire d'information, de diagnostic et de surveillance du sous-système vidéo pour les passionnés de PC et les joueurs. La dernière version ajoute la prise en charge de plusieurs nouveaux GPU, notamment les iGPU Intel Core "Alder Lake-S", les iGPU pour serveurs "Tiger Lake", les GeForce RTX 3060 basés sur "GA104", les RTX 3050 Ti pour ordinateurs portables, les T1200 Mobile, les GRID K340, M30 et Q12U-1. La prise en charge de la Radeon Pro W6800X est également ajoutée.



Avec cette version, nous ajoutons la possibilité de distinguer un GPU "lite hashrate" (LHR) d'un autre qui ne l'est pas. Sur les cartes graphiques RTX série 30 avec silicium LHR, le champ du nom de code du GPU comprendra "(LHR)". Par exemple, "GA102 (LHR)". La prise en charge de la barre redimensionnable a également été ajoutée pour la série Radeon RX 5000 (lorsqu'elle est utilisée avec les derniers pilotes).







Les nouvelles choses apportées sont :



- Ajout de la prise en charge des serveurs Intel Alder Lake et Tiger Lake.

- Ajout de l'affichage du statut NVIDIA low hashrate dans le champ du nom du GPU, par exemple "GA102 (LHR)".

- Ajout de la prise en charge de la nouvelle variante RTX 3060 basée sur le GA104.

- Ajout de la prise en charge de la détection des barres redimensionnables sur la série Radeon RX 5000.

- Ajout du paramètre de ligne de commande "-log" qui, lorsqu'il est suivi d'un nom de fichier, définit le nom du fichier journal du capteur et commence à enregistrer les données une fois que GPU-Z a démarré.

- Amélioration de la stabilité de la lecture du capteur EVGA iCX.

- Les cartes de la série Radeon HD 5000 affichent désormais le logo ATI.

- Correction du fait qu’AMD Navi 2x ne s'affiche pas comme compatible avec DirectX 12_2.

- Correction d'un crash pendant les captures d'écran.

- Correction d'un crash lors du test de rendu.

- Correction d'un plantage sur certains systèmes lors de la préparation d'un rapport sur les BAR redimensionnables.

- Correction des lectures d'horloge mémoire sur certains APU AMD.

- Ajout d'une date de sortie pour Intel Tiger Lake.

- Ajout de la prise en charge des cartes NVIDIA RTX 3050 Ti Mobile (GA106), T1200 Mobile, GRID K340, GRID M30, Q12U-1.

- Ajout du support pour AMD Radeon Pro W6800X, Barco MXRT-8700.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP