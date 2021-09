ViewSonic lance un moniteur 4K 150 Hz de 28 pouces avec support pour la PS5.



Le nouveau VX2882-4KP de ViewSonic semble être le moniteur de jeu 4K pour ceux qui recherchent un design sans fioritures, car on pourrait le confondre avec un moniteur de bureau Dell. Cela dit, tout le monde n'aime pas les designs exagérés de certains moniteurs de jeu récents, alors il est agréable de voir quelque chose d'un peu plus normal ici, surtout pour ceux qui utilisent leur PC pour autre chose que le jeu.







Malheureusement, la seule spécification qui se démarque est le taux de rafraîchissement de 150 Hz, qui se situe quelque part entre la plupart des moniteurs 4K de 144 Hz et les deux ou trois qui peuvent faire 160 Hz. Il ne s'agit pas d'un réglage d'overclock dans ce cas, car c'est le taux de rafraîchissement officiel du VX2882-4KP. ViewSonic a opté pour un panneau IPS ici, bien qu'il n'ait qu'une luminosité de 300 nits, ce qui n'est pas aussi impressionnant qu'une grande partie de sa concurrence, pas plus que la notation HDR10.







Il semble également que ViewSonic ait choisi ce qui ne peut être considéré que comme un panneau " bon marché " de nos jours, car il ne s'agit même pas d'un vrai panneau 8 bits, puisqu'il utilise 6 bits + FRC, ce que l'on ne voit pas sur beaucoup de moniteurs IPS 4K aujourd'hui. ViewSonic affirme utiliser un rétroéclairage sans scintillement avec une faible lumière bleue. D'autre part, le VX2882-4KP est dit PS5 Ready, ce qui suggère que ViewSonic l'a fait approuver par Sony et il est également dit qu'il fonctionne avec la Xbox Series X/S.







La bonne nouvelle est qu'il est doté de deux ports HDMI 2.1, de deux ports DP 1.4 et d'un port USB-C avec mode DP Alt, qui prennent tous en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 150 Hz. Le moniteur est certifié AMD FreeSync Premium et la gamme FreeSync commence à 30 Hz pour les ports HDMI et à 48 Hz pour les ports DP et USB-C. La connectivité comprend également deux ports USB-A 3.2 et un port USB-B 3.2, mais nous supposons qu'ils sont de type 5 Gbps. Il y a également une prise audio de 3,5 mm et une prise cylindrique pour l'adaptateur d'alimentation externe. Enfin, une paire de haut-parleurs de 2 W est intégrée.



Pour l'instant, le VX2882-4KP ne semble être en vente qu'au Japon, où il est vendu au prix assez élevé de 830 Dollars. Nous espérons que ce prix sera plus compétitif sur d'autres marchés.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP