Les SSD PCIe 5.0 de la série KIOXIA CD7 assurent des transferts séquentiels de 14 Go/s.

Lors de sa présentation au China Flash-Market Summit, KIOXIA a dévoilé ses projets visant à exploiter PCI-Express 5.0 pour doubler les performances des SSD par rapport à la génération actuelle. Dans les connexions typiques à 4 voies U.2 et M.2, PCI-Express Gen 5 permet une bande passante d'interface de 16 Go/s par direction (comparable à PCI-Express 3.0 x16).



Cela signifie qu'en tenant compte des surcharges de l'interface, les SSD PCIe Gen 5 typiques tournent autour de 11-15 Go/s (séquentiel). KIOXIA a dévoilé le CD7, un prototype de SSD d'entreprise au format EDSFF E3S de 2,5 pouces avec interface U.2 PCI-Express 5.0 x4. Ce disque, selon la société, offre jusqu'à 14 Go/s de transferts séquentiels, soit plus du double des performances des disques actuels de la série CM6 qui exploitent PCI-Express Gen 4.











KIOXIA a déclaré que ses premiers SSD PCI-Express Gen 5 commenceront à être livrés au quatrième trimestre 2021, sans préciser s'il s'agit d'un marché de masse ou de clients sélectionnés. Les premières plates-formes d'entreprise exploitant la Gen 5 n'arriveront pas avant la mi-2022, avec les processeurs Xeon "Sapphire Rapids" d'Intel, qui prennent en charge la PCI-Express Gen 5. KIOXIA s'est montré optimiste quant à la croissance future des performances des SSD.



"Aujourd'hui, la loi de Moore est techniquement morte dans le CPU et la DRAM, mais elle fonctionne toujours au niveau du taux d'horloge PCIe", a déclaré la société, ajoutant que "2015 [était] la troisième génération de PCIe, 2019 est la quatrième génération, et 2022 sera la cinquième génération. Même si les gens dépensent beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas doubler les nœuds de CPU pour améliorer les performances du système, mais l'achat de SSD Gen 5 au lieu de SSD Gen 4 peut grandement améliorer les performances du système."



