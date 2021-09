AlphaCool présente Eisblock Aurora pour les cartes GALAX et KFA2 RTX 3080 Ti et RTX 3090.



Le refroidisseur d'eau Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX est maintenant disponible pour les cartes graphiques GALAX et KFA2 Geforce RTX 3090/3080 TI HOF. Plus de performance ! Afin de gagner en performance de refroidissement, le refroidisseur a été conçu pour se situer plus près des composants qui doivent être refroidis. Alphacool utilise également des coussinets thermiques plus fins mais plus efficaces.



De plus, l'épaisseur du bloc de cuivre nickelé a été réduite de 7 mm à 5,5 mm et le flux d'eau dans le dissipateur thermique a été optimisé. Le résultat de ce processus de développement est que tous les composants importants tels que les convertisseurs de tension et les V-RAM sont refroidis beaucoup mieux et plus efficacement par l'eau, ce qui entraîne une augmentation significative des performances.















Un nouveau design ! Le refroidisseur EisBlock Aurora Acrylic GPX a été fondamentalement conçu pour se concentrer davantage sur l'éclairage que les modèles précédents. Les LED RVB numériques adressables sont intégrées directement dans le bloc de refroidissement. L'éclairage illumine l'ensemble du bloc de refroidissement et donne ainsi à la glacière une touche visuelle unique.



Compatibilité :



- GALAX GeForce RTX 3080 Ti HOF 12 Go (38IOM5MD3BHX),

- GALAX GeForce RTX 3090 HOF,

- KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium (38IOM5MD3BAK).



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment, le prix est de : 139.99 euros.



TECHPOWERUP