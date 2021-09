TECHPOWERUP nous propose le test du : MSI Pulse GL66.







Les ordinateurs portables ne sont pas tous construits de la même manière. Une chose qui saute aux yeux est le système de dénomination des composants mobiles de nos jours, les GPU mobiles étant difficiles à différencier les uns des autres. Ils portent des noms similaires alors que leurs performances peuvent être très différentes. Il faut vraiment prêter attention aux spécifications et à la consommation des GPU mobiles pour savoir exactement ce que l'on achète - des informations qui sont parfois difficiles à trouver.



Par exemple, les GPU RTX 3070 à faible puissance, qui, dans leur format à faible puissance, sont éclipsés en termes de performances par les RTX 3060, apparemment moins puissants, mais à forte consommation. Cependant, cette différence n'est présente que lorsque l'ordinateur portable est branché ; débranchés, les GPU mobiles sont encore plus limités en puissance, et dans ce cas, vous avez quelque chose de différent. Le GPU NVIDIA Optimus est limité à 40 W lorsqu'il n'est pas branché, alors que peut-on tirer de ces 40 W et quelle est la plus grosse batterie que l'on peut mettre dedans ?



La réponse à cette question devrait permettre à de nombreux ordinateurs portables de se distinguer les uns des autres, mais je ne la vois pas souvent prise en compte. Tout le monde essaie de se différencier pour obtenir votre dollar, mais on ne se concentre pas vraiment sur ce que vous obtenez sans branchement.



Le Pulse GL66 de MSI est un ordinateur portable qui tente de faire les choses différemment dès le départ. Habillé de gris titane au lieu du noir habituel de MSI, le Pulse GL66 s'inspire des avions de chasse futuristes pour son look. Le Pulse GL66/GL76 présente de subtils indices de design. Les pièces utilisées à l'intérieur font l'objet d'une attention particulière. Tout est finement équilibré. MSI déclare que "avec un blindage métallique gris titane et des lignes de contour, la série Pulse GL est destinée à ceux qui aiment l'esthétique futuriste." Pour réaliser ce projet, MSI a fait appel à Maarten Verhoeven, sculpteur de concepts numériques et champion du monde de Z-Brush.







Alors que le Pulse GL66 est disponible dans une multitude de configurations, nous avons une variante avec l'un de ces GPU 3070 de 85 W à faible puissance à l'intérieur. Pourtant, une fois que vous débranchez du mur, les niveaux de puissance maximum ne sont plus vraiment utilisés, et vous vous retrouvez alors toujours avec un 3070, et non un 3060. Une fois débranché du mur, le 3070 est encore limité à 40 W. Heureusement, nous avons aussi une batterie de 90 Wh, de sorte que le temps sans branchement est aussi long que possible. Les restrictions en matière d'alimentation en silicium sont toujours en place également, de sorte que ce 3070 moins puissant est une excellente option pour ceux qui prévoient d'utiliser leur ordinateur portable sans branchement, mais qui veulent une esthétique différente de la norme.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP