La famille Arc Alchemist d'Intel serait un trio de cartes avec une puissance de classe TI RTX 3070 en haut de gamme.



Ne vous y trompez pas, Intel est extrêmement intéressé par la concurrence dans le haut de gamme du marché des cartes graphiques de jeu, et par le fait d'être un concurrent viable, et pas seulement un outsider. Intel prévoit également de cibler les segments de milieu et d'entrée de gamme, ces derniers ayant été négligés (jusqu'à présent) par AMD et NVIDIA avec leurs gammes de dernière génération. Que nous réserve donc Intel ? Les dernières discussions suggèrent que trois cartes Alchemist sont prévues.







L'information provient du divulgateur Moore's Law Is Dead et de plusieurs de ses "meilleures sources". Et tous semblent s'accorder sur le fait que le modèle supérieur comportera 512 unités d'exécution (UE). C'est une spécification que nous avons vue dans des fuites précédentes, et il semble qu'elle soit inchangée alors qu'Intel se rapproche de la finalisation de ses conceptions.



À cet égard, Intel a récemment confirmé que sa première carte graphique de bureau pour les joueurs, Alchemist, ne sortira pas cette année comme prévu, mais en 2022. Il est donc encore temps que les choses changent, bien qu'à ce stade, il s'agisse probablement plus de raffinements que de changements de conception radicaux. Mais seul Intel peut en être sûr, évidemment.







En regardant la diapositive ci-dessus, une estimation très approximative des performances permettrait au SKU Alchemist d'Intel de devancer les GeForce RTX 3060 et 3060 Ti, et de se situer aux alentours du niveau d'une GeForce RTX 3070. Il ne s'agit là que des spécifications brutes - l'Alchemist en 512 EU serait un peu plus bas en TFLOPs tout en offrant une bande passante mémoire supérieure.



Comme nous le savons, les TFLOPs sont loin d'être une fin en soi, en particulier lorsque l'on compare deux architectures complètement différentes. Mais jusqu'au lancement d'Alchemist, les fuites de données de ce type sont ce que nous avons de mieux à faire. En ce qui concerne les attentes des initiés, les sources susmentionnées disent à peu près la même chose : des performances supérieures à celles des GeForce RTX 3060 et 3060 Ti, mais elles ne savent pas exactement à quel niveau se situera le modèle 512 EU.



Ce qui nous amène à la diapositive suivante...



Intel Arc Alchemist sera divisé en trois niveaux au départ







D'après les informations qu'il a reçues à ce jour, on s'attend à ce qu'une version 512 EU d'Alchemist puisse même atteindre les niveaux de performance d'une GeForce RTX 3070 Ti, en disant qu'Intel s'est même approché des niveaux de performance d'une GeForce RTX 3080 sur certains "échantillons dorés" ici et là.



Les informations de MLID sont assez cohérentes avec les fuites précédentes qui suggéraient (avant que la variante Ti ne sorte) que l'Alchemist se situerait quelque part entre une GeForce RTX 3070 et une GeForce RTX 3080. La façon dont cela fonctionnera dépendra à la fois du matériel et de ce qu'Intel peut faire du côté logiciel, en termes d'optimisation des pilotes.



Il y aura également deux autres UGS principales, selon les informations qui ont fuité. Au niveau du milieu de gamme, il est dit qu'il y aura une version avec 384 UE. Dans l'état actuel des choses, il s'agit essentiellement d'une version réduite de la matrice supérieure. Par ailleurs, il a également été question d'une version de milieu de gamme de 448 UE, mais cette spécification n'est pas très fiable (pour la conception finale).



L'offre de milieu de gamme est censée offrir des niveaux de performance dans la gamme des GeForce RTX 3060 et GeForce RTX 3060 Ti.







Enfin, la carte d'entrée de gamme devrait comporter 128 UE et offrir une mémoire de 4 ou 8 Go liée à un bus 64 bits. Cette carte consommera moins de 75 watts. Physiquement, on dit qu'elles ressemblent aux premières cartes DG1 qui se sont manifestées, mais sans les crêtes. En ce qui concerne les performances, pensez aux niveaux GeForce GTX 1650 et 1650 Super, mais avec du matériel dédié pour gérer le ray tracing en temps réel. En fait, ce n'est pas un mauvais endroit pour être à l'extrémité inférieure du spectre.



Il y a évidemment beaucoup de variables en jeu. Les informations divulguées sont-elles exactes ? Les conceptions et les objectifs de performance changeront-ils d’ici à l’arrivée des cartes Arc d'Intel ? Comment les pilotes affecteront-ils les choses ? Et quel impact les cartes refroidies sur mesure et overclockées en usine par les partenaires de cartes d'extension peuvent-elles avoir sur tout cela ?



Ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas encore répondre de manière fiable. Cependant, nous devrions enfin le savoir dans les six prochains mois, car il est dit que ces cartes seront lancées au premier trimestre 2022. Espérons que ce calendrier sera respecté et qu'Intel sera en mesure d'exercer une certaine pression concurrentielle sur AMD et NVIDIA. Ces derniers, d'ailleurs, lanceront tous deux leurs propres cartes l'année prochaine (RDNA 3 et Ada Lovelace), alors attachez votre ceinture et profitez du voyage.



