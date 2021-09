La célèbre Sound Blaster Katana de Creative nous reviens en version V2.



Les aficionados de l'audio Creative reviennent une fois de plus au bercail ce mois-ci avec l'annonce d'une nouvelle barre de son Sound Blaster qui pourrait bien faire dresser un peu les oreilles des gamers du monde entier. La Sound Blaster Katana millésimée 2017 - l'une des barres de son pour jeux les plus appréciées du marché - bénéficie d'un rafraîchissement pour 2021 sous la forme de la Sound Blaster Katana V2, dans le but d'affiner cette lame particulière pour la prochaine génération de jeux et de joueurs. Ce nouveau Katana tient compte de nombreuses critiques formulées par les critiques et les utilisateurs de l'époque, tout en conservant une grande partie du flair qui a fait de l'original un tel favori.







Améliorations audio







La série Sound Blaster Katana intègre deux éléments matériels clés pour générer une expérience audio totalement immersive, à la fois barre de son et caisson de basse. Ce style se poursuit avec la Katana V2, sauf que la sortie audio passe du 2.1 au surround spatial 5.1, chacun des cinq haut-parleurs étant alimenté individuellement par le contrôleur DSP multi-cœur exclusif de Creative. Les tweeters à dôme en tissu offrent des aigus plus nets et plus raffinés, tandis que le subwoofer dédié délivre des basses plus profondes et soutenues.



Cependant, il peut arriver que l'on ne souhaite pas une sortie audio complète. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent profiter de la puce Super X-Fi UltraDSP dans un port casque amplifié, prenant en charge la technologie Super X-Fi Headphone Holography de Creative pour générer une scène sonore optimisée et plus réaliste.



Le Katana V2 prend également en charge le mode SXFI BATTLE, une technologie qui place le son généré par les jeux dans un espace 3D virtuel de manière à mieux représenter la distance et la direction. Le mode Scout est également pris en charge, une fonctionnalité de longue date qui met en avant des sons plus subtils pour détecter les ennemis avant qu'ils ne soient vus.



Au-delà du jeu, le Katana V2 prendra également en charge le service de streaming de votre choix grâce à un décodeur Dolby Audio intégré, vous permettant de regarder votre émission préférée comme elle doit l'être.



Connectivité - Agir comme un hub audio



L'une des critiques souvent formulées à l'encontre de la Katana originale (en plus des limitations de l'audio 2.1) était l'absence de support HDMI, mais cela a été rectifié avec la Katana V2. Le module de la barre de son dispose désormais de cinq entrées discrètes qui devraient répondre à un large éventail de besoins : HDMI ARC, optique, USB-C, AUX-In et Bluetooth 5.0. La Katana V2 prend en charge un large éventail de matériel bien au-delà du PC et du Mac en conséquence, jusqu'aux consoles les plus récentes et même une pléthore d'appareils mobiles et de décodeurs.



Cette connectivité est complétée par un égaliseur intégré qui peut être contrôlé par l'application Creative pour smartphone, ce qui vous permet d'adapter la sortie audio non seulement à vos préférences, mais aussi à l'acoustique de la pièce dans laquelle se trouve le Katana. La télécommande sans fil incluse peut également vous aider à tirer le meilleur parti du Katana sans avoir besoin de bouger d'un pouce.



Et comme cerise sur le gâteau, le Katana V2 continue d'intégrer la barre de lumière RVB dont tant de joueurs sont friands, mais inclut des profils et des modes d'éclairage réactifs qui accentueront toute expérience de jeu.



Spécifications :



Dimensions



- Barre de son : 600 x 89 x 60 mm (23.6 x 3.5 x 60 pouces),

- Subwoofer : 114 x 250 x 367 mm (4.5 x 9.8 x 14.4 pouces).



Connectivité



- Bluetooth 5.0,

- HDMI ARC,

- Entrée optique,

- Entrée AUX,

- USB-C,

- Sortie SXFI.



Haut-parleurs



- 2 haut-parleurs de milieu de gamme de 34 mm (1,3"),

- 2 tweeters de 19 mm (3/4"),

- 1 haut-parleur d'extrêmes graves de 165 mm (6,5"),

- Puissance de sortie : - Jusqu'à 126 W RMS (252 W en crête).



Caractéristiques prises en charge :



- Sound Blaster Acoustic Engine,

- Super X-Fi,

- Mode SXFI BATTLE,

- Boutons personnalisables sur la télécommande,

- Microphone intégré.



Accessoires



- 1x Télécommande,

- 1x Adaptateur secteur,

- 1x Câble optique,

- 1x Câble USB-C vers USB-A,

- 2 supports de fixation murale.



Disponibilité et Prix



La Sound Blaster Katana V2 est disponible en précommande dès aujourd'hui sur le site Creative.com au prix de : 329.99 euros, avec une expédition prévue à partir du 8 octobre 2021.



VORTEZ